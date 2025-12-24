沒錢卻能買10萬高級筆電！張文犯案前獲「神秘3985元」 剛好湊錢住進商旅

台北市警局發現張文雖無業並靠母接濟，卻仍有辦法購買價值近10萬元的筆電及各式恐攻武器，甚至入住商旅作為基地。 圖：台北市警察局／提供

[Newtalk新聞] 張文隨機殺人案調查出現新轉折。台北市警局發現張文雖無業並靠母接濟，卻仍有辦法購買價值近10萬元的筆電及各式恐攻武器，甚至入住商旅作為基地。最近警方發現，原本張文犯案前戶頭已所剩無幾，但其帳戶13日突然有3895元神秘現金進帳，讓他剛好有錢住旅館。這筆突如其來的存款來源，已成為警方全力追查的關鍵金流疑點。

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。北市警也在週一金融機構上班後，著手調閱張文曾使用過的金融資料，發現張文的金流很簡單，除了他當保全時的薪水儲蓄外，剩下都是靠著張文母親在接濟，2年多來張文母親共匯款82萬，但張文疑似都把母親的金援拿來規劃犯案，因此在犯案前帳戶已所剩無幾。

不過生活拮据的張文，卻持有高價設備。網紅四叉貓(劉宇)在臉書上表示，張文的筆電用的是華碩2023年的ROG Strix SCAR 18，根據網路資訊，該筆電為華碩ROG系列於2023年推出的旗艦機種，搭載Intel i9處理器、RTX 4090顯示卡與Mini LED面板，價格約9萬元，專攻電競市場。

另外，警方近發現10日張文曾預訂大同區某商旅時刷卡失敗，但詭異的是，13日張文的帳戶卻突然有一筆3985元的現金，讓他剛好有錢提領5500元現鈔，在17日至19日於商旅連續投宿3晚，將該商旅作為犯案前的「基地」。這筆突如其來的存款來源，已成為警方全力追查的關鍵金流疑點。

