沒錢吃飯、看病竊攤商5千元 男生活窘迫盼入監獲判3月

今年六月間，小北夜市某攤販於深夜收攤時，將當晚收入現金以尼龍袋收納並放在車內副駕駛座，不想回頭卻發現整晚收入遭人「整碗捧去」，公布監視器影像盼民眾共同揪賊。警五分局循線查獲侯姓男子到案，侯男辯稱是因沒錢吃飯、看病才下手行竊，希望進監獄度難關，台南地院也成全其希望，依竊盜判刑三月。

今年六月間，警五分局公園所接獲小北成工業是攤商報案，稱竊賊偷取營業收入，攤商表示事發當晚將當晚收入保存好後，放在貨車副駕駛座，回頭整理東西不想回頭卻發現整晚收入都遭人竊取，直呼辛苦錢難賺。警方獲報前往採證並調閱監視器畫面，鎖定犯嫌衣著特徵等，循線逮捕侯姓竊嫌到案。

侯嫌到案表示，已經好幾天沒吃飯了，且身體不好想看病也沒錢，不得以才出手偷走商犯的五千元救急，也坦白自己願意入監「給國家照顧」。然而攤商表示，自己存放現金的尼龍袋中，應有九千元現金，也出示今年一至六月的營業流水佐證，攤商也表示犯嫌手法明顯是慣竊，希望法院重判予以警惕。

檢方查驗攤商流水帳目，僅能證明日營業額、開銷等進出，無法透過帳目推得當天確切營業額及攤商所失，本案也無積極證據證明尼龍袋內有九千元現金，被害片面推估難以據此給予竊嫌不利認定，仍認定失竊金額為侯供稱五千元。

案經台南地院審理，認侯徒手竊取攤商營業額五千元，於偵查中坦承犯行、態度尚可，考量侯犯罪動機、目的、手段等情狀，依竊盜判處有期徒刑三月，可易科罰金，不法所得五千元沒收。