沒錢就不要生小孩？問題其實不只在錢！生小孩前要先注意「這些事」
「沒錢就別生小孩。」最近，這句話在社群平台上被大量轉傳，也很快引發兩極反應。有人覺得這只是現實提醒，生小孩本來就該先想清楚經濟條件；但也有人認為，用一句話就否定生育，忽略了家庭陪伴、照顧品質，還有每個家庭條件不同的現實。《優活健康網》特摘此篇探討「沒錢就別生小孩」的相關論點。
這句話，為什麼會成為討論起點？
這波關於「沒錢就別生小孩」的討論，起點來自創作者泰辣日前在影片中的一段發言。他以這句話談到對生育與經濟條件的看法，相關內容在網路上被大量轉傳，也迅速引發不同立場的回應與延伸討論。隨著聲量擴大，這句話不再只是個人觀點，而逐漸成為許多人討論育兒、成長經驗與人生選擇時的引爆點。
為什麼不少人支持「沒錢不要生」？
在支持這個說法的人之中，有不少人分享了自己的成長經驗。他們談到的，不只是小時候沒錢，而是長期缺乏照顧、家庭衝突頻繁，甚至被情緒勒索或暴力對待。對這些人來說，「沒錢不要生小孩」不是冷血，也不是討厭孩子，而是一種很真實的心聲，希望不要再有孩子，走上和自己一樣辛苦的路。
但在討論的另一端，也有不少正在育兒，或準備成為父母的人，看到這句話時感到壓力很大。他們並不是不知道養小孩要花錢，而是已經在努力規劃、努力撐著，卻在看到這樣的說法時，開始懷疑自己是不是「不夠格」。對這些家庭來說，育兒不只是收入多少，還包括能不能陪孩子、能不能在出狀況時接得住，以及有沒有支援可以求助。
蒼藍鴿怎麼看？問題其實不只在「錢」
針對這波討論，醫師、創作者蒼藍鴿也在Threads上分享了自己的看法。他提到，「沒錢」其實很難被清楚定義，每個家庭的條件、資源和後援系統都不一樣。
他也提醒，如果某個想法只是個人的選擇，放在自己心裡，本來就沒有對錯；但當這類說法在網路上被反覆、大量地傳播時，很容易讓原本就焦慮的爸媽，承受更多壓力，卻未必真的幫上忙。
不可否認，養孩子一定要面對現實的經濟問題。從生活開銷、托育安排到教育選擇，錢確實很重要。但同時，能不能照顧孩子、心理狀態是否穩定、家庭裡有沒有支持系統，也都是影響孩子成長的重要因素。換句話說，經濟條件很關鍵，但不是唯一答案。
或許，比起急著替「該不該生」下結論，更重要的是理解，為什麼同一句話，會在不同人心裡留下這麼不一樣的感受。有人是因為走過很苦的童年，才會這麼說；也有人是在努力撐起家庭時，被這句話刺得很深。當討論能多一點理解，而不是急著站隊，關於生育與育兒的對話，才有可能真的幫助到更多人。
【留給所有正在思考的人】
我們是否願意為這個選擇持續學習、調整，並承擔責任？其實，能這樣問自己，本身就已經是一個成熟而負責任的開始了。
（本文獲嬰兒與母親授權轉載，原文為：「沒錢就別生？」泰辣一句話引爆育兒討論，蒼藍鴿怎麼看新手父母的焦慮）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
馬年開始，不急著往前衝，陪孩子跌倒、爬起來，學會自己面對每一次挫折
馬年的考驗，當爸媽也跌倒時，別怕慢下來，先穩住自己，再接住孩子的每一步
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為沒錢就不要生小孩？問題其實不只在錢！生小孩前要先注意「這些事」
其他人也在看
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
5月新生兒剩6832人 人口連29個月負成長 網友炸鍋：經濟最好、炒房炒到斷子絕孫
內政部今天公布我國最新戶口統計資料，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，相比去年同期減少10萬2829人，人口連續29個月負成長；值得注意，少子化仍持續惡化，5月新生兒僅6832人，創歷年次低紀錄。內政部統計，5月出生6832人，今年1-5月共出生3萬9,020人，較去年同期4萬6,407人減少7,387人，年減約15.9%。2026新生兒恐跌破十萬。PTT鄉民警告，「若要達到維持人口數量的最低下限生育率2.1，每年最少要生育31萬人。一年9萬的出生數，約是31萬人的三分之一。因此，台灣必不可能保持今天的人口比例，人口崩塌不但會來的非常快，而且是指數性的。真槍實彈的革命結束，政府、富人與資本家還是同一批人；子宮革命結束後，所有文化、語言、基因、習俗都會被替換與滅絕。這是最悲慘的雙輸結局。」網友嘲諷，「繼續炒房，發那5000有啥用」、「GDP創新高生育率創新低，鳥熊不生？」、「你不知道這是綠共滅台計畫的核心嗎？」、「少子化辦公室大成功！謝謝民進党」、「青鳥又要強行連結gdp創新高嗎？」、「以後都是印度人和越南人」、「真的9萬人保衛戰了」、「6832人外配貢獻了多少?」、「還真的
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
獨家／10寶媽「每年生一個」！怕丟小孩出門前得報數
對抗少子化功臣，每年生一個，新竹十寶媽才38歲的林沂澂平均每年生一個小孩，生到第7個已經嚇壞家中長輩，不過後來長輩們被可愛的孫子融化，紛紛鼓勵夫妻倆生10個湊十全十美。
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
「亞洲父母」全是負面標籤嗎？人妻嫁英國「列6大特質」：歐美爸媽比不上
生活中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」全網傻眼
娛樂中心／綜合報導女星劉伊心憑藉火辣身材受封「美胸皇后」，2017年嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆結婚，搖身一變成為董事長夫人。育有3名可愛小孩的她，近日被發現開出月薪4.5萬徵求「家庭教育陪伴特助」，不過除了陪伴孩子學習，還得擔任董事長司機、剪輯家庭影片、配合家庭旅遊等，月休8天且連假也需上班。對此，這些條件被網友視為「24小時待命、一人身兼多職」，驚訝表示「這一個月沒有15、20萬誰要去做啊？」對此，老虎牙子也做出回應。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
青鳥網暴蔣萬安長子不罷手 脆友打臉揭「高級童軍」難度
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。Threads卻有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，引發網友炸鍋反彈，但竟有青鳥堅持批判，強調「敵人的親屬老幼一樣是敵人」。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。