沒錢就不要生小孩？問題其實不只在錢！生小孩前要先注意「這些事」

「沒錢就別生小孩。」最近，這句話在社群平台上被大量轉傳，也很快引發兩極反應。有人覺得這只是現實提醒，生小孩本來就該先想清楚經濟條件；但也有人認為，用一句話就否定生育，忽略了家庭陪伴、照顧品質，還有每個家庭條件不同的現實。《優活健康網》特摘此篇探討「沒錢就別生小孩」的相關論點。







這句話，為什麼會成為討論起點？



這波關於「沒錢就別生小孩」的討論，起點來自創作者泰辣日前在影片中的一段發言。他以這句話談到對生育與經濟條件的看法，相關內容在網路上被大量轉傳，也迅速引發不同立場的回應與延伸討論。隨著聲量擴大，這句話不再只是個人觀點，而逐漸成為許多人討論育兒、成長經驗與人生選擇時的引爆點。

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為什麼不少人支持「沒錢不要生」？



在支持這個說法的人之中，有不少人分享了自己的成長經驗。他們談到的，不只是小時候沒錢，而是長期缺乏照顧、家庭衝突頻繁，甚至被情緒勒索或暴力對待。對這些人來說，「沒錢不要生小孩」不是冷血，也不是討厭孩子，而是一種很真實的心聲，希望不要再有孩子，走上和自己一樣辛苦的路。

但在討論的另一端，也有不少正在育兒，或準備成為父母的人，看到這句話時感到壓力很大。他們並不是不知道養小孩要花錢，而是已經在努力規劃、努力撐著，卻在看到這樣的說法時，開始懷疑自己是不是「不夠格」。對這些家庭來說，育兒不只是收入多少，還包括能不能陪孩子、能不能在出狀況時接得住，以及有沒有支援可以求助。





蒼藍鴿怎麼看？問題其實不只在「錢」



針對這波討論，醫師、創作者蒼藍鴿也在Threads上分享了自己的看法。他提到，「沒錢」其實很難被清楚定義，每個家庭的條件、資源和後援系統都不一樣。

他也提醒，如果某個想法只是個人的選擇，放在自己心裡，本來就沒有對錯；但當這類說法在網路上被反覆、大量地傳播時，很容易讓原本就焦慮的爸媽，承受更多壓力，卻未必真的幫上忙。

不可否認，養孩子一定要面對現實的經濟問題。從生活開銷、托育安排到教育選擇，錢確實很重要。但同時，能不能照顧孩子、心理狀態是否穩定、家庭裡有沒有支持系統，也都是影響孩子成長的重要因素。換句話說，經濟條件很關鍵，但不是唯一答案。

或許，比起急著替「該不該生」下結論，更重要的是理解，為什麼同一句話，會在不同人心裡留下這麼不一樣的感受。有人是因為走過很苦的童年，才會這麼說；也有人是在努力撐起家庭時，被這句話刺得很深。當討論能多一點理解，而不是急著站隊，關於生育與育兒的對話，才有可能真的幫助到更多人。

【留給所有正在思考的人】

我們是否願意為這個選擇持續學習、調整，並承擔責任？其實，能這樣問自己，本身就已經是一個成熟而負責任的開始了。









（本文獲嬰兒與母親授權轉載，原文為：「沒錢就別生？」泰辣一句話引爆育兒討論，蒼藍鴿怎麼看新手父母的焦慮）

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為沒錢就不要生小孩？問題其實不只在錢！生小孩前要先注意「這些事」