沒錢救了更多人？張男同步訂2家商旅…因餘額不足作罷

社會中心／台北報導

張文利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，之後持多把長短刀揮砍，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

嫌犯張文（27歲）於本月19日在台北車站與誠品南西商圈發動隨機攻擊，釀成3死11傷悲劇後墜樓身亡。檢警深入追查發現，張男原計畫不止於此，他曾試圖預訂聖誕節期間位於大同區的第二間商旅作為據點，意圖發動後續攻勢。然而，因其帳戶餘額不足導致刷卡失敗，張男最終僅能支付犯案前的「前進基地」房費，聖誕攻擊計畫因此作罷。

據專案小組調查，張男於2025年1月北上租屋，落腳於北市中正區公園路20巷的某分租套房。其生活開銷主要依賴母親資助，警方查出張母於2023年曾匯款45萬元，2024年間每季匯款3至4萬元不等，並在2024年底至2025年初短短4天內匯款10萬元，支撐張男在台北的生活。

調查顯示，張男於案發前一週展現了高度的預謀性，透過2個不同的訂房網站，同步搜尋南西商圈周邊的旅宿，試圖建立雙重據點。第一筆訂單為17日至19日的「千慧商旅」，即後來被警方認定的「前進基地」；第二筆訂單則鎖定大同區某商旅，預定入住時間為12月25日至27日，顯示其有意在聖誕節人潮高峰期再次犯案。

然而，張男在線上結帳時，因帳戶存款不足，兩筆訂房的信用卡交易均遭拒絕。在資金有限的情況下，張男當日前往超商存款後又提領出5700元現金，最終選擇親赴「千慧商旅」支付房費，被迫放棄了聖誕節的「第二基地」訂房計畫。

本月19日，張男依計畫入住千慧商旅後，於中山區三處地點縱火，隨後轉往台北車站及誠品南西實施無差別攻擊，造成嚴重傷亡後墜樓身亡。警方分析，張男挑選的日期均為星期五或連續假期，明顯針對人潮密集時段；若非因存款不足導致第二波訂房失敗，聖誕節當恐將發生另一場浩劫。

