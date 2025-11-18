沒錢給你 送蘇-57好不好？ 戰爭打到快破產 俄與北韓軍事合作淪「以貨易貨」

據文章提到，外界猜測朝鮮是否會成為俄羅斯 蘇-57 的下一位買家。 圖：翻攝自 騰訊網 蔣蔣烽火談

[Newtalk新聞] 俄羅斯與朝鮮的戰略合作自俄烏戰爭爆發起一路升溫。根據「寰球戰略解讀」分析文章指出，截至 2025 年第二季，俄軍在烏克蘭戰場上所使用的炮彈已有近半數來自朝鮮，多支俄軍炮兵部隊甚至「完全依賴」平壤供應的彈藥。文章認為，這是後蘇聯時期俄國國防工業衰退、庫存消耗殆盡後的必然結果，也讓朝鮮成為俄羅斯最重要、不可或缺的軍需來源。

俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩。 圖：翻攝自 騰訊網 虎說虎侃

文章引述情報顯示，俄羅斯是以硬通貨與技術轉讓作為交換，向朝鮮購買大批彈藥與軍備，部分報導甚至提到俄方可能已向平壤提供有限的裝備作為補償。儘管俄製 蘇-30SM、蘇-35 在烏克蘭具威脅性，但在東北亞的性能已逐漸落後於 F-35 等新一代戰機。然而，朝鮮對採購俄製戰機的興趣從未減退，2023 年 9 月更曾派員參訪俄羅斯生產 蘇-35 與 蘇-57 的共青城航空製造廠，引發外界猜測朝鮮是否將躍升為 蘇-57 的下一位買家。

俄軍蘇-57戰機。 圖 : 翻攝自張斌說

蘇-57 是俄羅斯最先進的匿蹤戰機，也是唯一在實戰中多次使用的五代戰機之一，能執行壓制防空、空空作戰與精準打擊任務。對面臨 F-35 壓力的朝鮮而言，它能彌補空戰能力的巨大落差，更能支援朝鮮快速進化的地面防空網。隨著性能更強、隱形性更高的 蘇-57M1 預計在 2026 年底問世，外界認為這款升級型號對朝鮮將更具吸引力。

俄羅斯若將 蘇-57 供應給朝鮮，不僅可用來抵償朝鮮龐大的彈藥債務，也能強化俄朝的戰略互相依賴，並降低俄羅斯遠東地區的防衛壓力。部分分析還提到，若朝鮮參與 蘇-57 部分製造項目，可能降低生產成本、甚至提升品質，形成罕見的「跨國五代機合作」。

北韓發射 KN-23 的導彈車，俄國輸出技術改良了北韓導彈的精準度。 圖：翻攝自 騰訊新聞 「零度」軍武評論

儘管聯合國對朝鮮實施武器禁運，但文章指出，俄羅斯可能利用制度漏洞，例如以「聯合部隊部署」名義讓俄國軍方人員駐朝，用以避免將戰機轉讓界定為輸出。文章中甚至引述部分分析指出，俄羅斯若真的完全無視武器禁運，某種程度上也符合其現行的戰略行為模式。

值得注意的是，南韓政府消息人士在 2024 年底透露，已有朝鮮飛行員被派往符拉迪沃斯托克接受現代化戰機訓練，意味平壤可能已啟動實質採購流程。若此消息屬實，這將是朝鮮自 21 世紀初以來首次獲得新一代俄製戰機。

