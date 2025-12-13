沒開冷氣電費還是貴 8隱藏吃電怪獸「默默燒錢」

天氣變冷，家中的冷氣早已收工，不過有些家庭的電費卻和夏天沒太大差別？對此經濟部能源署表示，不少電器只要插著就會默默耗電，包括電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇等都有「待機電力」；台電也曾點名電鍋、電熱水瓶以及儲熱式電熱水器，長時間保溫都在吃電。

經濟部能源署日前在臉書發文指出，有些電器就算沒有開機，只要插著電也會默默耗電，最簡單的判斷方法，就是插著電時會亮燈的電器，像是電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇等，這些都有「待機電力」；雖然耗電量不大，但長時間累積下來，電力就會在不知不覺中流失。

能源署建議，冰箱不能拔插頭，但是每天晚上可以將電腦關機休息；冬天不用冷氣時拔掉插頭；出門旅遊幾天或幾周，也別忘了關閉電視電源；此外，使用有開關的延長線，睡前順手關閉延長線電源，也能節省用電，「小小動作，就能減碳、省荷包。」

台電也曾整理吃電小怪獸圖鑑，「穩定進攻型」的有電鍋、電熱水瓶以及儲熱式電熱水器，這些電器長時間保溫，默默在吃電；建議購買能源效率1級的產品，並加裝定時器，避免長時間保溫。

另外「低調隱藏型」的家電包括電視機上盒、音響及噴墨印表機，這些電器待機電力常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸；建議改用有獨立開關的插座，不使用時就切掉獨立開關或拔掉插頭。

