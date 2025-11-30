沒開單逾半個月 台南市交通助理員續薪全看預算審查

台南市交通助理員薪水預算只到年底，台南市議會臨時會通過明年度的預算編列審查，將是這項制度能否持續的關鍵。（台南市交通大隊提供／程炳璋台南傳真）

台南市實施交通助理員制度評價兩極，台南市長黃偉哲要求暫停開單檢討制度，17名助理員超過半個月沒開單，薪水領到12月底即將到期，是否續薪尚待台南市議會召開臨時會審查預算決定。台南市交通大隊表示新版勤務制度已在討論，開單勤務比例定會調降。

台南市實施交通助理員制度將近4個月，11月初在各市議員炮轟下，黃偉哲下令暫停開單重新檢討制度，17人近半個月來面對民眾檢舉，仍以勸導取代開罰，未開1張罰單。

「不開單怕沒工作」，有交通助理員擔心上班只作交通疏導與護童，根本與義警、志工無差別，「政府何必花錢請我們？」說出內心的擔憂。

廣告 廣告

也有表態支持的民間社團，台南市人本交通促進會發動1人1信表達支持，要求不該廢止這項制度。

交通助理員簽約1年，台南市政府先前編列的薪水只能領到年底，明年度薪水尚待議會通過預算審查才有著落，不過許多議員礙於民眾投訴壓力，紛紛表態「不開單才會支持預算」。

國民黨台南市議員盧崑福表示， 1名正式警察的養成至少需到警專學習2年，交助員訓練2個月就能上路，還沒有執法牌照，根本不夠格，強調支持預算通過沒問題，前題是不可開單。有的議員認為該直接轉為內勤。

持支持立場的無黨籍台南市議員李宗霖表示，台南市每100張交通罰單，就有一半以上是違停，警員要花大量時間處理這些罰單，治安維護工作勢必受影響。該將「違規事實明確」的違停案件，交由專員開罰，減輕一線員警行政負擔，回到治安維護的核心工作。

台南市交大表示，交助員若不開單，政策形同失敗，「多1個人力協勤，警員就多減輕1份負擔」正調整職務工作內容，未來勢必降低開單比例，會交付新的外勤工作，內容尚需研議後提出。

【看原文連結】