沒開大燈上路遭攔查！他車窗打開濃濃酒味慘了 驚人酒測值曝

北市南港分局員警日前攔查一輛自小客車未開大燈，意外發現其酒駕。（圖／翻攝畫面）

北市南港分局日前晚間發現一輛自小客車未開大燈，因此上前攔查，卻意外發現駕駛一身酒氣，對其酒測後果然發現駕駛酒測值高達0.50MG/L，當場將人逮捕送辦。全案訊後依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

警方晚間18時許見一自小客車未開啟大燈行駛，顯有危害道路行駛安全之虞，遂將其攔停。只是當駕駛降下車窗，員警就發現36歲的孫姓工人身上散發濃厚酒氣，且眼神渙散，對其實施酒測，酒測值竟高達0.50MG/L。

據悉，孫姓工人自稱，當日下午14時許飲用保力達B完畢後，就在原地休息，以為休息時間已足夠，才起身開車返家，沒想到一上路就因為沒開啟大燈遭警方查獲酒駕公危。全案訊後將駕駛依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

南港分局呼籲，民眾如有飲酒，請找「指定駕駛」或「搭乘計程車」，警方將針對易發生酒後駕車或酒後肇事之地區、路段與時段，加強取締，以防制酒後駕車交通事故發生，維護民眾生命財產安全。

