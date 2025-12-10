沒關冷氣被罰1萬2500？勞部：懲罰不得扣薪

▲一位補習班櫃台人員在Dcard 發文表示，同事因離開教室後忘記關冷氣，被要求支付1萬2500元，詢問「這樣是合法的嗎？」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 一位補習班櫃台人員在Dcard 發文表示，同事因離開教室後忘記關冷氣，被要求支付1萬2500元，詢問「這樣是合法的嗎？」勞動部今（10）日解答，《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款，且《勞基法》規定，工資應全額直接給付勞工，可向所在地勞工行政主管機關申請反映，維護權益。



補習班櫃台人員發文表示，工作規範有說下課後離開教室要自行關閉冷氣、電風扇等等電器；若是被發現沒有關就要按照補習班對面國小租借教室的金額付費，而打掃人員發現冷氣沒有關，經計算下，教室的負責人及櫃檯要付1萬2500元費用，詢問是否合法。



對此，勞動部說明，《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款，且《勞基法》第22條及第26條另有規定， 工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。



如果因為勞工因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。



勞動部呼籲，若民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

