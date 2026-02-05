沒關麥！陳真酸萬元背心像「壽衣」 買家全聽見

購物天后陳真近日在節目中驚曝自身直播放送事故。（圖／翻攝自陳真 臉書）





購物天后陳真近日上節目分享，有次直播以為麥克風已關閉，便脫口吐槽商品看起來像「壽衣」，沒想到對話全程被直播出去，立刻引起消費者致電客訴。

陳真曝直播放送事故

陳真在節目《11點熱吵店》上分享直播「翻車」經驗。當時她在購物平台販售一款售價1萬元的背心，內心其實覺得「真的超醜」，未料直播鏡頭正特寫商品時，她誤以為現場麥克風已經關閉，便放鬆地與製作人吐槽。

陳真對該款背心直言，「這什麼壽衣，到底誰會穿？」甚至向搭檔與製作人抱怨，「媽呀，這種壽衣幹嘛叫我賣啊」，隨後再苦笑表示，「結果錄音師那一天他竟然，我不知道是被整，還是他就忘記關麥」，導致對話全程被直播出去。

當下立刻有消費者打電話到後台反映，其中一名消費者相當憤怒，要求陳真公開道歉，並痛批，「你們主持人，她說我買的衣服是壽衣，你叫她過來跟我道歉」，陳真表示當時仍一頭霧水，直到消費者直言「她聽到了」才驚覺事態嚴重。



