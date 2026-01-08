沒防寒衣穿？空軍：去年已採購、過去因影響飛控反映不佳

國防部長顧立雄。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地一架編號6700 的 F-16V 單座戰機，於 2026年1月6日 晚間執行夜間訓練時失事墜海，上尉飛官辛柏毅並未穿著防寒衣。空軍參謀長李慶然今(8)日立院備詢說，歷任司令都很重視，曾評估其他飛行衣，影響操作，飛行員反映不好。這次幸運買到這一套，要不太妨礙飛行操作。目前慢速機已到貨200套，戰鬥機要量身訂製，明年3月可以到貨，沒有延宕的問題。

戰鬥機飛官防寒衣主要是飛機失事後，入水時防止快速失溫，根據美軍最新採購F-35最高規格的防寒衣，每套約4500美元。但這次台灣F-16 V戰鬥機失事墜海後，外界也關注為什麼空軍沒有提供防寒衣給飛行員。

不過，根據國民黨立委徐巧芯在媒體群組提供的預算書資料，空軍其實已將採購預算編列在去年預算書裡，項目屬於「各型地面支援裝備零附件購製及保修」的「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，114年度計需外匯美金1.250.821元，折合新臺幣40,000千元。

國防部長顧立雄今日在立法院外交及國防委員會備詢表示，國軍是在114年就已循軍購方式籌補，去年12月底前陸續交貨，今年3月可以交貨完畢。防寒衣並沒有在這個1.25兆的國防特別預算裡。

空軍參謀長李慶然接受國民黨立委王鴻薇質詢也表明，去年是要採購1300件左右。現在陸續交貨，慢速機400套已經交了2百套，戰鬥機部分要比較符合量身訂製，陸續交貨，目前5聯隊已經有部分型號先交貨。這個交貨是正常的。

為什麼這次失聯飛官辛柏毅沒防寒衣可以穿？李慶然說，這個歷任司令都非常重視，也做過很多評估，因為防寒飛行衣主要針對極地地區，它會影響到飛行操作，所以，前面也評估過其他的飛行衣，所以，飛行員普遍反映不好，他們也再詢商，這次也很幸運可以買到這一套大家都覺得不錯，又不太妨礙飛行操作的防寒飛行衣。

而主席王定宇在會議後表示，防寒衣是2024年編的2025年預算，當時一直審到1月底，通過後因為財劃法要核算，所以預算都沒有底定，所以，國防部2025年發包時是什麼時候，是因為年度預算審查延宕，應該不會太早。這個速度是快、是慢外界可以公評。

