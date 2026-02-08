沒降息照樣賺？揭美股「隱性放水」訊號 AI與科技股現在就能買

財經中心／師瑞德報導

聯準會按兵不動免驚！「鉅亨買基金」揭密，美國就業數據強勁，企業靠AI大幅提升生產力，獲利足以抵銷高利率壓力。加上政府透過買入2,000億美元MBS進行「隱性放水」支撐流動性，美股多頭格局未變。建議投資人趁現在分批布局美股及AI科技主題，搶賺長線獲利。（AI製圖）

美國聯準會（Fed）最新決議利率按兵不動，讓原本期待「降息行情」的投資人轉為觀望。然而，對於想要獲利的投資人來說，現在縮手可能反而錯失良機。「鉅亨買基金」指出，真正能讓投資人賺錢的關鍵，不在於利率降了沒，而在於背後的「經濟高韌性」與政府的「隱性放水」動作。在勞動市場強勁、AI帶動生產力，以及政府透過房市與匯市挹注流動性的三重利多下，美股中長期多頭格局未變，現在正是分批布局的時機。

訊號一：就業強勁代表「這波行情有基本面」

許多投資人擔心不降息是因為通膨難纏，恐傷及經濟。「鉅亨買基金」分析，聯準會敢不降息，是因為經濟「好到不需要急著降」。根據最新數據，2026年1月平均四週初領失業救濟金人數降至約20.1萬人，連續申請失業救濟金人數也回落至185萬人左右。這顯示企業不僅沒有裁員潮，勞動市場修復速度還很快。對於股市投資人而言，這意味著企業獲利基底穩固，並非靠資金堆疊的虛胖，而是有實質基本面支撐的漲勢。

訊號二：AI變現能力抵銷高利率壓力

在高利率環境下，投資人最怕企業獲利被借貸成本吃掉。但「鉅亨買基金」總經理張榮仁點出獲利新路徑：從2025年下半年至2026年初，美國企業AI採用率明顯跳升。當企業透過導入AI大幅提升效率與生產力時，就能有效吸收高利率成本。換句話說，股市的漲升動能已轉由「生產力」驅動，只要企業獲利能持續成長，股價就有續漲條件，投資人不必過度糾結於利率數字。

訊號三：看不見的利多！政府「隱性放水」兩千億美元

除了基本面，資金面更有「隱藏版」利多。「鉅亨買基金」揭露，雖然聯準會表面上在縮表，但美國政府正透過非貨幣政策管道為市場「補水」。具體動作包括由房地美與房利美買入約2,000億美元的抵押貸款擔保證券（MBS），填補資金缺口以穩定房市流動性；此外，近期美日財長會議強化金融合作，也穩定了匯市與美債市場。這種「隱性放水」雖未大張旗鼓，卻實質降低了市場風險，為風險性資產提供了安全氣囊。

投資策略：鎖定美股、AI科技，採分批布局

綜上所述，美國經濟目前正處於「高韌性、高生產力」的良性循環。張榮仁建議投資人，不要因為短期沒降息就讓資金閒置，反而應將此視為進場訊號。在政策與基本面雙重支撐下，建議透過基金分批布局「美國股市」以及「AI、科技」相關成長主題，掌握這波由實質生產力推升的中長期獲利機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

