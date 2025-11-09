沒陪伴女兒長大...台8女神認了怕被嗆 不敢當「虎媽」嚴厲管教

方馨（左）劇中飾演唐美雲的媽媽。鄒保祥攝

8點檔女神方馨在《鳩摩羅什‧千年⼀譯》中飾演唐美雲的媽，也是「龜茲國」的公主，9日以公主裝扮出席開鏡，透露劇中是一個很嚴格的媽媽兼師父，私下是否也嚴格對待女兒？她笑說：「我都是讓小孩來教我。」

方馨解釋，因女兒小時候不是她在照顧，有時候不太敢用媽媽的口吻嚴厲對女兒說話，很怕女兒反彈嗆聲：「妳又沒有帶我長大。」但其實家人都把女兒教導得很好，也不會對她講這種話。

方馨（右二起）、唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。鄒保祥攝

獅子座的方馨認為，若是一手帶大女兒，就很有可能也會是嚴厲的「虎媽」，因此認為與女兒現在的相處狀態也很不錯。她會先聽女兒說自己的想法，如果自己可以接受，就會以孩子的想法為主。

廣告 廣告

方馨覺得與唐美雲很有緣分，每隔一段時間，就會被唐美雲找來演戲，看劇本的過程好像被「渡化」。陳竹昇說自己也有這種感覺，在看劇本時，無形之間就會開始自我反省一些事情，有些想法就因此被改變。



回到原文

更多鏡報報導

61歲歌仔戲天后驚吐身體「隱性症狀」：很危險！頂光頭10多年揭真實原因

台8女星太操勞出事了！疼痛難耐緊急就醫 謝尪暖心奔走當「鋼鐵後盾」

楊謹華眼見「媽媽失控」！竟綑綁手腳、嘴貼膠帶丟進浴缸 笑認：滿爽的