「沒陷入賴設定的戰場」學者讚韓國瑜漂亮反打：技高一籌

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，韓12日舉行記者會回應。（資料照／姚志平攝）

針對大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德11日表示，非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。韓昨（12日）向媒體發表談話，「從賴清德點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病，讓人吃藥。」他並提到，台灣安全4隻腳，綠營打斷3隻；該段談話引發外界高度討論。文化大學廣告系教授鈕則勳分析認為，韓沒有陷入賴清德設定的戰場中，更拉高對賴總統的喊話，這一次漂亮反打，技高一籌。

韓國瑜昨在立法院發表談話時提到，要講心裡話，「從賴清德點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病，讓人吃藥。」1張桌子有4隻腳，台灣安全也是4隻腳：第1隻保護中華民國；第2隻保護民主自由；第3隻維護好美台關係；第4隻維護好兩岸和平，「2個保護、2個維護，是台灣安全最重要4隻腳」，但賴清德總統本身兼民進黨主席，黨政軍所有權力一把抓，這4隻腳，賴清德跟民進黨打斷3隻。民進黨台獨黨綱放在那裡，如何保護中華民國？民進黨發動大罷免，如何保護台灣民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩維護美台關係這1隻腳，賴總統真的要幫沈伯洋，應考量如何恢復4隻腳，讓台灣平穩站立，如果繼續消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，這對沈一點都不公平。

鈕則勳昨晚在其Youtube頻道上傳一段影片，他分析指出，賴清德出招、針對韓國瑜，有幾個策略脈絡，第一，因為民進黨沒有處理兩岸事務能力；第二，想把燙手山芋丟給韓國瑜，若韓接招，但在此議題上沒辦法處理好，民進黨又可以藉此抗中操作；第三，拋球給韓國瑜拉抬聲量，吹皺藍軍2028一池春水。

不過，鈕則勳則是大讚韓國瑜「也非常聰明」，除了表示身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，還冒出金句「自己生病卻讓別人吃藥」，針對此事具有一定程度策略脈絡，包含第一，接露台灣安全的四隻腳理論；第二，沒陷入賴清德設定的戰場中；第三，拉高對賴總統的喊話，包含廢除台獨黨綱、維持朝野良性互動、呼籲賴總統「撤回大陸為境外敵對勢力。」

因此，鈕則勳認為，韓國瑜這一次漂亮反打，相關論述有一定程度謀略，有相當程度戰略觀，技高一籌，反而反殺球了賴清德！

