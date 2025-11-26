沒陸客「背鍋了」？她去沖繩玩9天嘆：台人素質太丟臉

一名女子結束9天沖繩旅遊後，在社群平台Threads發文表示，當地幾乎看不到大陸遊客，但卻遇到不少行為失當的台灣旅客，包括在店內或街上大聲喧嘩，甚至有女遊客放任孩子在百貨商場騎滑板車，讓她直呼「不要丟臉丟到國外去」，貼文引發熱議。

一名女子結束9天沖繩旅遊後，在社群平台Threads發文表示，當地遇到不少行為失當的台灣旅客 。（示意圖／pixabay）

原PO近日於Threads發文指出，過去許多人批評大陸遊客的行為脫序，但她到日本沖繩玩9天，反而碰到許多素質不佳的台灣人。她提到有人在店內或大街上大聲喧嘩，更有女遊客放任孩子在百貨商場溜滑板車等行為，直呼現在沒有大陸人幫忙背鍋，「那些沒品的人自己注意點，不要丟臉丟到國外去」，強調到國外旅遊應該要自律，別因個人行為讓台灣人在國外留下不好的印象。

不少網友紛紛留言，「不能同意更多了，台灣人素質真的沒有比較好」、「之前只是有大陸人幫忙背鍋，台灣人什麼時候才知道自己也很沒素質？」、「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人」、「老實說，我幾個月前去沖繩，最搞事的還真的都是台灣人，講話有夠大聲，搭車也插隊」、「真的，我在其它地方都看到台灣人有點失儀」、「台灣人的質素從來都這樣，只是自己不承認」。

不過也有人表示，「十月去沖繩，台灣人的表現都很好，北部一日遊全車台灣人，車上安靜，集合準時，飛機上很多年輕的父母帶著小小孩，都有安撫小朋友。是有一些年紀大的人說話大聲些，但還不到丟臉啊」、「其實去歐洲，別色人種也是說話很『正常』，看到景點很興奮，聲音也是不少。為什麼一直要出征？」、「沖繩會說中文的遊客本來就台灣人居多，跟最近的風波無關」。

