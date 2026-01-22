沒隨身帶護照會被罰？赴越南旅遊注意 新規定一次看懂

越南上路新法，到越南旅遊若未隨身攜帶護照，將會面臨不等金額的罰款。（本刊資料照）

近期網路盛傳「到越南旅遊若未隨身攜帶護照，將被開罰100萬越南盾」，引發旅客焦慮。經查確認相關規定已上路，但罰則非網傳的單一金額，而是依查驗情境不同，由主管機關裁量處分。

品保協會說明，越南政府於2025年10月30日公告《第282/2025/NĐ-CP號法令》，並自同年12月15日起正式施行，已屬現行法規。內容涵蓋治安、社會秩序與出入境管理，其中也明確規範外國人在越南境內須配合證件查驗。

沒帶護照就會被罰錢？

品保協會公關主委李奇嶽指出，依據法令第21條，外國旅客若外出時未隨身攜帶護照或有效旅行證件，且在臨檢或查驗時無法即時出示，可處以警告或300,000至500,000越南盾罰款，金額約新台幣360至600元，非固定處罰。

不過，同條文也規定，若在警方或移民單位要求查驗時仍無法提出證件，即便實際上持有護照，也可能被裁罰500,000至2,000,000越南盾，約新台幣600至2,400元。

什麼情況易被開罰？

李奇嶽表示，是否裁罰仍視實際狀況而定，例如交通臨檢、夜間稽查、治安案件，或是否涉及逾期停留、未完成居留登記等，皆可能影響裁處結果。

此外，越南媒體也提醒，外國旅客入住飯店或民宿時，業者需進行外國人暫住申報，若旅客無法出示護照，可能讓旅客與業者同時承擔行政風險。

品保協會建議，最保險的方式仍是隨身攜帶護照正本；若擔心遺失，可備妥護照影本或手機掃描檔，並保存入境章、簽證與住宿資料，以利臨時查驗與溝通，但影本並不等同正式證件，仍無法保證免罰。

