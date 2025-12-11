沒電怎麼抗中保台？SMR計畫僅編10億 立委：經費太少

立法院教育及文化委員會今日邀請核安會業務報告。（摘自國會頻道）

針對小型模組化反應器（SMR），核安會研擬提出民國116至119年、4年的中長期計畫，以強化我國SMR技術能力，並瞭解核安、法制相關議題，立委指出，台灣沒電無法保家衛國，該計畫僅編列10億相當不足，呼籲核安會未來應提高經費額度。

針對SMR研究，核安會表示，民國112年已針對全世界第一個通過美國核管會設計認證審查的NuScale SMR進行研究，瞭解壓水式SMR的安全審查重點，作為未來SMR安全審查及技術發展的基礎。去年在114至117年的「原子能系統工程跨域整合發展計畫（第3期）」計畫進行SMR安全分析技術整備及分析驗證研究。此外，也補助國原院執行「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究」計畫，進行SMR爐心安全評估與地震評估研究。

核安會指出，國原院已研提115年新興「低碳及高能量密度之小型模組化反應器（SMR）研究計畫」，並初步規畫4年期中長程個案計畫（116年至119年），以強化我國SMR技術自主能力並因應其在核安、核廢與法制面相關議題。

國民黨立委葛如鈞表示，1.25兆國防預算就要闖關，但台灣沒有電，可以抗中保台、保家衛國嗎？SMR具有多項優勢，包含具能源韌性、安全性、電力調度彈性、符合產業及淨零排碳需求等，核安會明年卻只編列1億元在SMR研究計畫，4年中長期研究計畫也僅10億元，他希望盡快提升經費額度，否則賴政府要如何兌現新核能願景。

