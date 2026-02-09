沒預約被請離...他縱火燒死刺青店老闆夫妻 逃死判無期

許男縱火奪2命，無期徒刑定讞。（翻攝自Google Maps）

屏東一名許姓男子於2023年10月間，因未預約而遭刺青店黃姓老闆請離，他竟因此心生不滿，賴在店內多日遭驅離後，又蓄意朝店面縱火，導致黃姓老闆夫妻不幸喪命，一、二審均被依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，案件上訴三審後，最高法院認定判決並無違誤，駁回上訴，全案定讞

犯案時年僅19歲的許男，因未預約前往刺青店遭黃姓老闆要求離開，雙方發生口角，許男心生不滿，於兩日後凌晨購買汽油與火柴，朝刺青店外停放的兩輛重機潑灑汽油並縱火，火勢迅速延燒至店內，造成黃姓老闆及其妻子受困火場，最終雙雙不治。

屏東地院國民法官法庭審理時，依殺人罪判處許男無期徒刑、褫奪公權終身；審理期間，因許男於羈押會客時曾揚言出獄後要殺害被害人家屬及出庭作證的證人，死者家屬不滿未判死刑提起上訴，二審高雄高分院認為原審量刑妥適，駁回上訴。

全案再上訴三審，最高法院認定，原判決認事用法並無違誤，日前駁回上訴，全案確定。另外，民事賠償部分，法院去年判決許男須賠償死者雙方父母共2,062萬餘元。

