沒預約遭拒就縱火...燒死屏東刺青店夫婦還嗆殺證人 嫌判無期徒刑定讞

2023年屏東一名19歲男子想紋身但沒預約，遭刺青店老闆拒絕，沒想到他竟然心懷怨恨，跑到刺青店縱火，導致老闆夫妻身亡。可落網後他揚言出獄要殺害對方全家及證人，卻只被判無期徒刑，讓死者家屬不能接受，上訴請求法院改判死刑遭駁回，最高法院維持原判、無期徒刑定讞。

刺青店夫婦逃生不及命喪火窟 家屬怒嗆「該判死刑」

大火吞噬店面，火勢一發不可收拾，2023年10月屏東民享路刺青店火警，導致屋內老闆夫妻傷重不治，而縱火凶手只被判無期徒刑，死者父親無法接受，怒批他殺了2個人，應該是要判死刑！

凶手當年犯案只有19歲，縱火原因只是因為想紋身沒預約，被老闆拒絕，心懷怨恨謀劃縱火。他先騎車到加油站買汽油，再到五金行買火柴，接著到刺青店對大門外2台機車潑油，縱火逃逸。老闆夫妻從睡夢中驚醒，來不及逃生，2人皆傷重不治。

凶手只是沒預約刺青被老闆拒絕，便心懷怨恨謀劃縱火。圖／台視新聞（資料畫面）

狠嫌辯「只想教訓一下」 死者父嘆：台灣司法就這樣

凶手落網後，辯稱不知老闆夫妻住樓上，縱火只是想教訓一下對方，沒想到鬧出人命，甚至關押期間還嗆死者父親，稱「出獄要殺害他們全家，以及作證的警察與證人」。一審地院判凶手無期徒刑，死者父親不滿上訴，高雄高分院認為一審認事用法並無不當，駁回上訴。死者父親再上訴最高法院，也被駁回，最終無期徒刑定讞。

家屬期盼司法給予凶手制裁，但最終得到的卻是逃過死刑，死者父親失望感嘆「台灣的司法就這樣子」，原先期待司法公正判決，可結果仍是一樣，感到很無言。

※犯罪行為，請勿模仿

