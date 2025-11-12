沒颱風假被灌爆！喊話「咕嚕咕嚕」大軍 蔣萬安笑：就依照科學、數據

記者陳思妤／台北報導

鳳凰颱風步步進逼，台北市11日僅12里放颱風假，今（12）日則是全市正常上班上課，引起不少民眾不滿，昨晚市府一宣布後，台北市長蔣萬安的臉書隨即被「咕嚕咕嚕」灌爆。不過，今天北市雨勢稍歇，蔣萬安被問到有想和咕嚕咕嚕們說什麼？他笑了一下說，「我們就依照科學、依照數據」。

蔣萬安昨天晚間8時宣布12日正常上班上課，隨即被網友灌爆，大酸「咕嚕咕嚕」，而過去蔣萬安被酸放假才會放照片，但這次雖然是正常上班上課，圖卡上竟出現蔣萬安的照片。

蔣萬安今天上午出席台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮，面對記者堵訪追問，是打破放假才放照片的慣例嗎？蔣萬安強調，就是依照科學和專業數據，氣象團隊提供相關資料，經過充分討論、交換意見後做決定，一切依照相關標準科學數據。

蔣萬安也說，他更關心宜蘭這次受到颱風影響，豪大雨造成積淹水災情，昨天晚上特別關注，太太也非常關心，蘇澳、冬山都有淹水，他第一時間跟宜蘭代理縣長林茂盛連絡，是否需要提供支援，都可以隨時馬上派人力、機具，包括移動式抽水機等到宜蘭協助，讓宜蘭盡快復原。

蔣萬安說明，「林縣長說目前相關機積水已經慢慢消退」，但有幾處可能還是需要後續協助，他也請對方不用客氣，隨時連絡，並交代相關單位與宜蘭的消防跟公務單位對接，只要有需要就隨時派去支援。

媒體追問，「會想跟咕嚕們說什麼？」蔣萬安笑了一下說，「謝謝…我們就依照科學、依照數據」。至於未來北北基停班課會脫鉤嗎？他表示，就是依照數據、專業和相關科學資料。

