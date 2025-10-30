沒骨折也能用！ 健保擴大骨鬆藥物給付，醫坦言：有望預防骨質如「海砂屋式崩壞」
潮健康／林昱彣
跌倒後照X光才察覺！ 沉默殺手「骨質疏鬆」有哪些徵兆？
隨著人口快速老化，台灣距離超高齡社會僅一步之遙；其中「骨質疏鬆症」一旦導致長輩失能、長期臥床，不僅加重家屬與照護者的負擔，更將對國家財政造成沉重壓力，影響不容忽視。中山醫學大學附設醫院中興分院林傳朝院長受訪強調，60歲以上人口中約有16%罹患骨質疏鬆症，及早篩檢、積極治療並預防骨折，是守護骨骼健康的關鍵。
骨質疏鬆症又稱「沉默殺手」，往往在患者骨折後進行篩檢才發現此疾病。林傳朝醫師指出，台灣女性一生中每3人就有1人、男性每5人就有1人會經歷一次脊椎、髖部或腕部骨折。而骨鬆所導致的「骨鬆性骨折」，引起二次骨折的風險更高達50%。
「遠端橈骨、近端肱骨、脊椎與髖部骨折，是老年人常見的4大骨折樣態。值得一提的是，台灣的髖部骨折率居亞洲之冠，顯見骨質疏鬆症對國人的影響甚鉅！」林傳朝醫師說明，骨鬆初期難以自行察覺，若近期發現自己有明顯駝背、身高變矮（超過4公分），甚至常有下背疼痛狀況，極有可能是骨鬆的警訊，應立即諮詢專科醫師評估。
骨質疏鬆的高風險群有哪些？ 醫揭長者最容易骨折的4大部位
林傳朝醫師表示，停經後的女性以及70歲以上男性，是首要應進行骨密度檢查的族群；另外，50歲以上曾發生骨折但未檢測骨密度者、患有內分泌或代謝疾病、特定癌症患者、年輕時即切除卵巢之婦女、類風濕性關節炎患者、糖尿病已使用胰島素治療者，以及長期（超過三個月）使用類固醇藥物者，皆可能是骨鬆的高風險族群，應特別當心並定期接受檢查。
至於骨質疏鬆性骨折的常見部位，林傳朝醫師解釋，與年齡及活動程度有一定關聯。患者在50-60歲時因活動仍較頻繁，跌倒時常反射性地「用手撐地」，容易造成手腕（遠端橈骨）骨折；同時，撐地過程中也可能發生上臂（近端肱骨）骨折。隨著年紀漸長至65歲左右，患者則容易因彎腰、提物、輕微臀部受力或輕微滑倒而出現胸腰椎骨折，並開始出現身高變矮、下背疼痛等症狀。到了70歲以上，患者的行動能力開始變差，跌倒時容易造成髖部骨折。
骨質疏鬆如何檢測與治療？ 及早用藥避免骨質「海砂屋式崩壞」
及早投入骨鬆篩檢，是預防長者嚴重骨折，甚至臥床、住院的重要舉措。林傳朝醫師指出，骨鬆的初步篩檢工具以X光檢查為主，若X光片顯示椎骨變成楔形，或高度比起旁邊的椎骨低了超過 20%，醫師就會懷疑骨折狀況，並安排進一步的骨密度檢查。目前較常見且精準的骨密度檢查是雙能量X光吸收儀（DXA），完整的骨密度檢查需涵蓋脊椎及兩側髖關節。
DXA檢查所得出的國際標準值被稱為「T值」，若T值介於-1至1之間屬正常範圍；介於-1到-2.5之間為骨質不足或骨質缺乏；倘若T值≤-2.5則可定義為骨質疏鬆症，此時積極用藥治療可謂刻不容緩。
「骨骼組織內有2種重要細胞：蝕骨細胞負責破壞及移除老舊骨質，促骨細胞則負責重建新的骨質，如同幫助骨骼『都更』：前者負責拆除不良結構、後者則協助重建！」林傳朝醫師舉例，骨質疏鬆症患者的骨骼狀態如同「海砂屋」，光是灌注水泥（如鈣質）不足以使其堅固，需要先移除不良骨質再重建。
針對骨鬆患者的骨質流失狀況，及早介入「促骨生長藥物」與「抑制蝕骨藥物」，分別有助於骨質的「開源」（刺激促骨細胞）與「節流」（減緩骨質流失），尤其對於已經發生骨折的患者或T值極低屬於重度骨質疏鬆者（T值≦-3.0）或骨折風險極高者，積極治療更是刻不容緩，建議遵照醫囑，應先考慮使用促骨生成藥物，快速提升骨密度；後續再銜接抗骨流失藥物，以降低骨折的風險。
3月1日起健保擴大骨鬆藥物給付 醫：至少起到2大骨折預防作用
針對骨鬆藥物的給付狀況，林傳朝醫師說明，自2025年3月1日起，健保擴大骨鬆用藥給付，有望幫助達到「初級骨折預防」與「次級骨折預防」2大成效。以初級骨折預防而言，針對尚未發生骨折、但骨密度T值≤-2.5且合併有特定高風險因子者（例如類風濕性關節炎、已使用胰島素治療的糖尿病病友），或長期使用類固醇者（每日劑量大於5毫克且超過3個月），可透過健保給付的藥物進行初級骨折預防治療。
次級骨折預防方面，過去健保藥物給付的骨折部位，包括髖關節或脊椎骨折，此次新增遠端橈骨骨折（手腕骨折） 與近端肱骨骨折（上臂骨折）2大常見部位。即使患者僅發生手腕或上臂的骨鬆性骨折，也有機會透過藥物治療，進一步預防二次骨折。「擴大次級骨折預防治療範圍非常重要，因為第一次骨折就是再次骨折的重要警訊，且手腕及上臂骨折在50歲以上族群中相當常見。」
林傳朝醫師分享受益於健保給付政策的案例：87歲男性患者因在家彎腰盥洗時突然腰痛、且疼痛感使其無法站立。第二次回診時照X光發現發現第一腰椎有輕微壓迫性骨折，住院觀察3天後壓迫性骨折的狀況進一步惡化。透過DXA進一步進行骨密度篩檢，發現該患者的T值為-1.9，屬於「骨質減少」的範疇；根據過去健保規定，單一輕微骨折且骨密度未達骨質疏鬆標準者，無法獲得健保藥物給付。
然而，仔細檢視X光片後，發現該患者除了第一腰椎骨折，第十節胸椎也有骨折現象。依據健保擴大給付的規定，若患者身體有兩處骨折，即使骨密度未達骨鬆標準，亦可透過健保獲得抗骨流失藥物治療。林傳朝醫師呼籲，高風險族群應盡早進行骨密度檢查，早期發現骨折風險，「不少本來能夠行動自如的長輩，只因一次跌倒發生骨折後便失去行動能力，甚至在不久後去世。若能早期發現並治療，或許能阻止憾事的發生！」
骨質流失者如何預防骨鬆？ 「2大營養素」應每天補充
對於尚未發生骨折或僅是骨質缺乏者，林傳朝醫師建議，除了改變生活型態，補充鈣質與維生素D是預防骨質疏鬆症的重要措施。建議每日鈣攝取量應達到1,200毫克，維生素D可達800IU。另外，補充足夠蛋白質亦不可或缺，一般老年人若無特殊疾病（如腎臟病），建議每日每公斤體重攝取1.2公克蛋白質。
運動方面，除了進行有氧或球類運動，也鼓勵長者投入重量訓練，負重有助於促進骨質增長；平時可多接觸自然環境，適度曝曬太陽。另外，林傳朝醫師提醒，長者在站姿和坐姿轉換時，需注意身體的姿勢以減少脊椎壓力。例如從椅子站起時，身體可往前移動至椅子的三分之一或一半，手扶著身體向前再站起身可避免腰椎壓力過大。而從自床上起身時，可先側躺後將腳放下，用手撐著床慢慢坐起。若已有壓迫性骨折，起身前應先穿好背架。
最後，林傳朝醫師提醒，「及早篩檢、積極治療、預防骨折」是面對骨質疏鬆症的不二法門。林傳朝醫師呼籲民眾，尤其是高風險族群，應定期進行骨密度檢測，與醫師充分討論，善用健保擴大的給付範圍，選擇最適合自己的治療與預防方案，及早關心自身的骨骼健康，遠離骨折與失能的風險。
