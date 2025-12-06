沒魚蝦也好？川普拿下首屆FIFA和平獎

美國總統川普獲得首座FIFA和平獎。FIFA主席英凡提諾在世界盃分組抽籤儀式上頒發獎牌和獎盃。美聯社



美國總統川普今年未拿下他心心念念的諾貝爾和平獎，但他贏得了另一項前所未有的和平獎。國際足球總會（FIFA）週五（12/5）頒發首屆FIFA和平獎，得主非常不意外的就是川普。

2026世界盃（World Cup）分組抽籤儀式週五在華府甘迺迪中心登場，主秀卻是川普。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）在台上頒發FIFA首屆和平獎牌給這位白宮主人。英凡提諾說：「這是給你的一面美麗獎牌，而你可以戴著它去任何你想去的地方。」川普立刻接下獎牌戴在身上。

英凡提諾還頒發一座寫著川普姓名的和平獎盃，並在現場播放一段讚揚川普「和平貢獻」的影片後說：「你一路以來所做的事，絕對值得拿下首屆FIFA和平獎。」

川普致詞說：「這是我這輩子一大榮耀…重要的是，我要感謝所有人，這世界如今變得更安全了。」川普還感謝妻子梅蘭妮亞，以及站在台上的墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）。

本屆世界盃為美墨加合辦，薛恩鮑姆和卡尼原本是以共同主辦人的身分參加這場抽籤儀式，不料意外成了川普得獎的見證人。

美聯社報導指出，英凡提諾和川普關係緊密。在川普今年1月就職典禮上，英凡提諾被安排在重要位置。FIFA也在位於紐約曼哈頓的川普大樓內設有辦公室。據悉，英凡提諾上月突然宣布創立FIFA和平獎時，多位FIFA高層事先毫不知情，還是從媒體報導上才得知。

FIFA並未說明本屆和平獎還有哪些入圍者，也未說明遴選標準。

川普曾多次明示或暗示想拿下諾貝爾和平獎，重返白宮後更積極調停多場全球衝突，但仍無法如願。今年的諾貝爾和平獎得主為委內瑞拉異議領袖馬查多（Maria Corina Machado）。她在10月得獎名單公布後表示，會把榮耀獻給和她有同樣目標的川普，也就是推翻強人馬杜洛政府。馬查多將於本月10日在挪威奧斯陸領取和平獎。

