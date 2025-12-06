沒魚蝦也好？川普拿下首屆FIFA和平獎
美國總統川普今年未拿下他心心念念的諾貝爾和平獎，但他贏得了另一項前所未有的和平獎。國際足球總會（FIFA）週五（12/5）頒發首屆FIFA和平獎，得主非常不意外的就是川普。
2026世界盃（World Cup）分組抽籤儀式週五在華府甘迺迪中心登場，主秀卻是川普。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）在台上頒發FIFA首屆和平獎牌給這位白宮主人。英凡提諾說：「這是給你的一面美麗獎牌，而你可以戴著它去任何你想去的地方。」川普立刻接下獎牌戴在身上。
英凡提諾還頒發一座寫著川普姓名的和平獎盃，並在現場播放一段讚揚川普「和平貢獻」的影片後說：「你一路以來所做的事，絕對值得拿下首屆FIFA和平獎。」
川普致詞說：「這是我這輩子一大榮耀…重要的是，我要感謝所有人，這世界如今變得更安全了。」川普還感謝妻子梅蘭妮亞，以及站在台上的墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）。
本屆世界盃為美墨加合辦，薛恩鮑姆和卡尼原本是以共同主辦人的身分參加這場抽籤儀式，不料意外成了川普得獎的見證人。
美聯社報導指出，英凡提諾和川普關係緊密。在川普今年1月就職典禮上，英凡提諾被安排在重要位置。FIFA也在位於紐約曼哈頓的川普大樓內設有辦公室。據悉，英凡提諾上月突然宣布創立FIFA和平獎時，多位FIFA高層事先毫不知情，還是從媒體報導上才得知。
FIFA並未說明本屆和平獎還有哪些入圍者，也未說明遴選標準。
川普曾多次明示或暗示想拿下諾貝爾和平獎，重返白宮後更積極調停多場全球衝突，但仍無法如願。今年的諾貝爾和平獎得主為委內瑞拉異議領袖馬查多（Maria Corina Machado）。她在10月得獎名單公布後表示，會把榮耀獻給和她有同樣目標的川普，也就是推翻強人馬杜洛政府。馬查多將於本月10日在挪威奧斯陸領取和平獎。
更多太報報導
川普重磅《國安戰略》：強化印太布局、主導西半球 抨擊歐洲恐陷「文明消亡」
「美寶」恐當不成公民？川普限縮「出生公民權」命令 最高法院將審理
措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防
其他人也在看
樂高與FIFA世界盃2026首度合作推出1:1官方獎盃，開放限量送限定珍藏卡
樂高集團宣布與 FIFA 世界盃 2026 展開全新合作，推出首款 1:1 比例的LEGO Editions系列「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」。即日起開放限量預購，球迷可藉由拼砌過程，將世界足球最高榮耀帶回家珍藏，一同迎接 2026 年最受矚目的全球體育盛事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 126
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 11 小時前 ・ 8
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 165
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
日職》徐若熙讓美日爭搶！韓媒憂「被台灣超車」：我們沒這種投手
中華職棒味全龍王牌投手徐若熙季後行使海外自由球員資格，將與日本職棒福岡軟銀鷹簽下為期3年、總額15億日圓（約新台幣3億元）的合約。消息一出，即刻引發美、日、韓各界關注。韓媒《SPOTV News》以「南韓棒球陷入危機，如今連台灣都比不上嗎？美日展開搶人大戰，我們有這樣的投手嗎？」為題，專文報導徐若熙旅日發展，並認為此舉象徵台灣棒球實力快速崛起，也對韓國年輕投手養成現況表達擔憂。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 338
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 496
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 82
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 433