「沒黃國昌幫忙罪犯早逃亡了！」imB受害者力挺選市長：新北需要勇於開戰詐團的人

台灣民眾黨27日於新北市新莊舉辦黨主席黃國昌造勢活動「為新北應援 Do the best」。會中，由國內大型P2P詐騙案的被害人所成立的「imB自救會」發言人林家輝到場表態支持，表示新北市需要的是一個遇到不公不義敢大聲說話，遇到事情不怕事，對於詐騙集團勇於開戰的人。

林家輝表示，他是imB的受害者，小時候住在台北市，也住在新北三峽，長大後到外地工作，結果雙手被工廠機器壓到，在三峽恩主公醫院住了2年。十多年來辛辛苦苦存了70萬，那時想說，去台北金融展學習理財，結果沒想到金融展裡面有詐騙集團混入，公然行騙。「存款全部被騙光了，原本的生活是從從容容、游刃有餘，但現在是匆匆忙忙、連滾帶爬，被貸款壓得吃不起飯。」

林家輝講到，他曾找過檢調、地檢署，卻都踢來踢去；去金管會、去數發部、去經濟部，卻都互踢皮球。被害人找不到一個求生的路，這是心中最深的痛，當他們看到imB案的主謀是個通緝犯，而且前民進黨立委陳歐珀更是接受他們的供養，連服務處、競選總部、代步車，都是他們提供的，民進黨查陳歐珀卻是查無不法，結果隔3個月後就被羈押了。

林家輝說，當面對政府、檢調還有想要蓋遮羞布的這些單位，在這些時刻黃國昌那時還不是立委，卻為了素不相識的陌生被害人站了出來，他沒有用虛假華麗的口號，而是用一疊又一疊的證據、一張又一張的呈報狀還有一次又一次的質詢，把高官權貴的黑幕揪了出來。

林家輝說，從案件爆發到現在已經兩年多了，黃國昌始終跟被害者站在一起，去追問藏匿的金流在哪裡、被扣押的土地在哪裡、被藏匿的錢在哪裡，追問那些通緝犯為什麼可以在台灣橫行無阻，在金融展上公然行騙、在捷運上公然行兇，imB案目前進入了三審，沒有黃國昌的幫忙，罪犯早就已經逃亡了，也追不回他們的血汗錢。



