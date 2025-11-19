沒2年PGY訓練將不准做醫美 估600人受影響

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）醫美亂象頻傳，衛福部預告修正特管辦法，已執業醫師也得PGY補訓，估受影響約600人。衛福部強調，補訓絕對必要，內容可再討論，每個訓練都有目的，重點是培養符合需求的醫師。

衛生福利部擬禁止一畢業就從事醫美，近日正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，依照醫美處置的醫療風險，要求執行醫師須具有不同的訓練資格。

就算已經在執業的醫師，未來也得在新法上路後2及3年內完成補正，引發台北市醫師職業工會反彈，質疑衛福部沒有提出服眾數據佐證，包含過往未完成PGY（畢業後綜合臨床醫學訓練）而從事醫美者人數等，若無配套，只會勉強醫師接受未必與醫美安全相關臨床負荷，造成醫院行政挑戰與成本。

廣告 廣告

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天下午向媒體解釋，預告本來就是蒐集各界意見，根據衛福部統計，從有PGY制度以來，約有600名醫師沒有完成PGY訓練就執業，但可能分散各處，尚待調查有多少人是「直美」。

目前修法方向，劉玉菁解釋，低風險的醫學美容處置如針劑注射、雷射光電療程等，執行醫師須完成2年PGY訓練，並修畢32小時課程；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。

劉玉菁說，預告30天蒐集各界意見，之後會再進行一次檢視才上路，並將預留緩衝時間給醫師們補訓，不是公布了、醫師馬上就不能做，實際補訓內容可以再討論，但「這是必要的」，每個訓練都有其目的，重點是培養符合需求的醫師。

衛福部長石崇良稍早接受媒體聯訪表示，醫學美容的管理，最主要是回到醫療品質與病人權益；修訂特管辦法，回歸專科醫師訓練的基本能力培養，各國都是朝這樣的方向發展，須以病人安全、權益為最大原則。

至於是否溯及既往，石崇良表示，所有法規修訂時，都會考慮到信賴保護原則，在民眾利益與執業者權利間取得平衡；能力訓練是最基礎的，會給予一定時間補正，再繼續執行。至於是否要求全部重回PGY，石崇良回應「是」。（編輯：吳素柔）1141119