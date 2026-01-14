沒2000萬難在台北安家？北市購屋總價2000到4000萬元漸成主流
作為全台房價最高的都會區，台北市的主流購屋總價帶，即將跨入2000萬元的門檻，小於1000萬元總價帶的房屋交易量，僅剩一成。至於總價2000萬元～4000萬元的產品，增幅最為明顯。
永慶房產集團盤點台北市近五年來，中古屋各總價帶交易量占比的變化，發現台北市低總價產品占比持續下滑，像是小於1000萬元與1000萬元～2000萬元的產品，都呈現下滑趨勢。反倒是中、高總價住宅占比皆有增加，像是2000萬元～4000萬元及4000萬元～7000萬元，分別增加4.1和1.6個百分點。
台北總價1000萬元內交易占比從14.6%下滑至10.9%，五年間就減少3.7個百分點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品「稀缺化」現象，越來越顯著。
此外，台北市土地開發已近飽和，在自住需求穩定、供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更上一階，使部分購屋族群轉往基期相對低的新北或桃園買房，因此也產生「脫北潮」現象。
2000萬元～4000 萬元的總價帶，為近五年交易占比增加最多的區間。陳金萍分析，落在該價位的，大都坐落於近捷運站、生活機能完善的區域，以屋齡較老或蛋白區大面積的中古屋為主。
如果又能同時滿足自住與資產保值需求，就會是雙薪家庭與換屋族的首選。即使2025年持續受房貸緊縮和信用管制衝擊，該總價帶產品交易動能仍獲支撐，占比較五年前增加4.1%。
在高總價市場方面，4000萬元～7000 萬元產品占比，由10.7% 上升至 12.3%，陳金萍說明，這也顯示台北市的中高資產族群，對於核心地段和高品質住宅產品，仍有穩定的需求。
不過，落在該價位的產品，可能更集中於具知名口碑的建商、地段精華性、或未來增值性等題材的物件，若能同時滿足多個條件，會較容易吸引中高資產族群的目光。
陳金萍補充，整體而言，目前台北市已逐步回歸以自住需求為核心，形成「中、高價位撐盤、低價位稀缺」的新結構，未來在政策未明顯鬆綁、利率仍處相對高檔的情況下，具備合理總價、地段與居住品質的中階住宅，仍將是支撐市場交易的關鍵主力。
