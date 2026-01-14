沒2000萬難在台北安家？北市購屋總價2000到4000萬元漸成主流

作為全台房價最高的都會區，台北市的主流購屋總價帶，即將跨入2000萬元的門檻，小於1000萬元總價帶的房屋交易量僅剩1成。至於總價2000萬元-4000萬元的產品增幅最為明顯。

永慶房產集團盤點台北市近五年來，中古屋各總價帶交易量占比的變化，發現台北市低總價產品占比持續下滑，像是小於1000萬元與1000萬元-2000萬元的產品都呈現下滑趨勢。反倒是中、高總價住宅占比皆有增加，像是2000萬元-4000萬元及4000萬元-7000萬元分別增加4.1和1.6個百分點。

台北總價1000萬元內交易占比從14.6%下滑至10.9%，五年間就減少3.7個百分點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品「稀缺化」現象越來越顯著。此外，台北市土地開發已近飽和，在自住需求穩定、供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更上一階，使部分購屋族群轉往基期相對低的新北或桃園買房，因此也產生「脫北潮」現象。

2000萬元-4000 萬元的總價帶為近五年交易占比增加最多的區間。陳金萍分析，落在該價位的大都坐落於近捷運站、生活機能完善的區域，以屋齡較老或蛋白區大面積的中古屋為主。如果又能同時滿足自住與資產保值需求，就會是雙薪家庭與換屋族的首選。即使2025年持續受房貸緊縮和信用管制衝擊，該總價帶產品交易動能仍獲支撐，占比較5年前增加4.1個百分點。

在高總價市場方面，4000萬元-7000 萬元產品占比由10.7% 上升至 12.3%，陳金萍說明，這也顯示台北市的中高資產族群對核心地段和高品質住宅產品仍有穩定需求。不過，落在該價位的產品可能更集中於具知名口碑建商、地段精華性或未來增值性等題材的物件，若能同時滿足多個條件，會較容易吸引中高資產族群的目光。

陳金萍補充，整體而言，目前台北市已逐步回歸以自住需求為核心，形成「中、高價位撐盤、低價位稀缺」的新結構，未來在政策未明顯鬆綁、利率仍處相對高檔的情況下，具備合理總價、地段與居住品質的中階住宅，仍將是支撐市場交易的關鍵主力。

