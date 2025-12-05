沒5萬別寫面議！勞動部出重手「調高門檻」 慣老闆低薪秘密藏不住？

財經中心／師瑞德報導

慣老闆注意！勞動部擬將徵才「面議」門檻從4萬調高至5萬，試圖打破低薪黑箱。但專家直言，徵才廣告只是冰山一角，企業內部「核薪制」才是魔鬼細節！調查顯示，近5成Z世代拒絕被坑，主動揭露薪資成新常態。面對大缺工海嘯，企業若再玩薪資保密老梗，恐將面臨招不到人的慘況！（示意圖／PIXABAY）

勞動部擬將面議門檻從4萬提升至5萬，但能否真正達到薪資透明目標，引發關注。調查顯示，近半數Z世代樂於主動揭露薪資，成為打破職場資訊不對稱的重要力量。求職網《比薪水》隨著勞動部預計調整《就業服務法》第5條規範，將徵才廣告中的「面議」薪資門檻自4萬元提升至5萬元，薪資透明議題再度掀起討論。外界質疑，僅調高門檻，是否能真正改善長年存在的職場資訊不對稱與黑箱核薪現象。

面議濫用問題普遍 低薪職位也常逃避揭露

「面議」原為評估候選人能力後討論薪資的彈性手段，特別適用於高薪職位與專業領域。然而，目前企業常將「面議」套用至中低薪職位，甚至以此手段壓低求職者待遇。根據現行法規，面議職缺薪資不得低於新台幣4萬元，未來將調升至5萬元。

《比薪水》表示，不過，實務上許多企業仍藉此規避薪資揭露義務，尤其對不熟悉法規的社會新鮮人而言，更容易落入低薪陷阱。再加上求職平台審查鬆散，僅依檢舉處理違規內容，使得「面議濫用」難以遏止。

表面透明難解黑箱 薪資公開重點在內部核薪

針對目前政策主要著力於招募端，《比薪水》執行長陳致宏指出，薪資透明的核心應在於「公司內部薪資結構」。他強調，徵才廣告僅是冰山一角，真正的差異在入職後能領多少、加薪幅度有多大。從不同部門、職級、年資交叉比較，才能完整揭露公司薪資生態。

目前政府統計資料仍難以提供此類資訊，反倒是匿名薪資揭露平台，透過員工主動分享薪資數據，讓市場得以看見真實薪資結構，進而迫使企業自律、提高整體市場薪資水準。

Z 世代態度轉變 支持揭露薪資的比例快速上升

根據履歷平台Kickresume於2025年發表的全球調查，49%的Z世代支持薪資透明政策，且經常在工作場合主動討論薪資。此外，22%的受訪者認為只要員工同意，公司就應該公開薪資資訊。

這顯示，年輕世代對於薪資透明有更高的接受度與行動意願，逐漸形成一股由下而上的資訊公開力量。

少子化與缺工壓力下 不透明企業恐更難留才

專家指出，面對少子化與勞動力結構改變，企業未來恐面臨更嚴重的缺工挑戰。若仍維持不透明的薪資制度，將無法吸引與留住優秀人才。反之，薪資結構公開、不打壓員工談薪意願的企業，將更具吸引力。

在這波資訊公開與勞權意識崛起的浪潮中，逐步建立透明薪資文化，已成為企業競爭力與勞動市場健康發展的關鍵所在。

