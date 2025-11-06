沒AI真不行！聯詠Q3毛利率降至五年新低 拚4奈米 AI ASIC明年新品放量

聯詠科技



沒AI真的不行，驅動IC大廠聯詠第三季獲利年減30.5%，每股盈餘6.01元，營利率和毛利率分別再降至15.70%、36.29%均創五年新低。展望第四季，聯詠預估營收獲利恐再放緩，且明年全球地緣和關稅政策仍有挑戰，消費電子需求不明顯，不過，聯詠將有不少新產品會推出，營收會有成長貢獻。邊緣AI裝置需求明顯，換機需求應可期待。

聯網也強調，4奈米AI ASIC年底完成設計定案，看好明年AI ASIC產品持續成長。

聯詠第三季旺季不旺，第三季營收245.73億元，季減6%、年減11.8%，獲利36.54億元，季減2.26%、年減30.5%，每股盈餘6.01元，營利率和毛利率分別再降至15.70%、36.29%均創五年新低。

聯詠第三季旺季不旺，第三季營收245.73億元，季減6%、年減11.8%，為近六季低點，累計前三季合併營收為778.45億元，年增0.4%。其中毛利率、營益率、稅後淨利率分別36.29%、15.7%、17.8%，趨勢動能多呈現向下。

聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，第三季營收主要是台幣升值、中國關稅效應，消費電子PC產業進入淡季，面板懺商供產保價，第四季營收將下滑。提早拉貨和消費，導致上下半年動能顛倒，以美元兌台幣30.5元匯率計算，預估第四季營收將在220~230億元區間，季減10.4%~6.4%。毛利率35%~38%、營益率14.5%~17.5%

聚焦第四季產品需求，電視需求略減，顯示器生產下修，NB需求下降比較多，品牌客戶第三季回補庫存，換機潮並不明顯，但平板需求有回升的狀況。中國手機市場需求持平，TDDI需求有增 OLED有減少，車載需求持平。

市場關注聯詠ASIC戰略最大強心針，由於聯詠成功完成以Arm Neoverse CSS N2為基礎的高效能運算（HPC）系統單晶片（SoC），並於台積電N4P先進製程順利設計定案。王守仁說明，今年底完成4奈米系統單晶片，藉由Arm生態系，結合台積電先進製程封裝支持，給予客戶彈性服務，是聯詠主要目標。

王守仁強調，聯詠整合AI功能產品ASIC營收占比已達20%，未來也將聚焦機器視覺、安控後台的應用，看好AI功能相關產品持續成長。

