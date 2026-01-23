沒Netflix也能看霍諾德徒手攀登101 YouTube、信義廣場都能看直播

【緯來新聞網】美國攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）將於2026年1月24日早上9時挑戰徒手攀登台北101，過程不使用繩索與任何安全裝備。該活動由串流平台Netflix全球直播，並採用10秒訊號延遲機制以預防突發狀況影像即時播出。《緯來新聞網》整理直播收看平台、現場交通管制，讓讀者能一次掌握攀登流程。

霍諾德將徒手攀登101。（圖／翻攝Netflix官網）

艾力克斯·霍諾德是紀錄片《Free Solo》主角，以徒手攀登優勝美地的艾爾卡皮坦岩壁聞名。本次計畫是其職業生涯中高度與風險均居前列的挑戰之一。根據其先前訪談，台北101的建築外型與結構為其準備多年以來的「終極目標」。



雖為高難度挑戰，但相關觀察意見不盡一致。部分建築與攀岩領域專家指出，台北101特殊的「竹節式」結構每8層即外傾10至15度，可能導致持續攀登期間肌肉負荷累積；此外，建築外牆缺乏天然抓點，也使技術要求提高。



都市環境因素如風速變化、氣溫落差及高空心理壓力，也為此次無防護挑戰增加變數。由於活動將透過直播方式公開，節奏與觀眾壓力亦為額外挑戰。



交通管制

依據台北市政府公告，為配合拍攝與安全需求，自1月12日至25日每日7時至17時，信義區信義路5段與松智路、信義廣場周邊道路將實施交通管制，並由義交人員協助現場引導。



直播收看平台



1.Netflix全球同步直播：搜尋節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live），節目長度約2小時，包含主持人講解與技術分析。

2.信義廣場戶外轉播：於台北101對面設置大型螢幕，提供民眾免費現場觀賞。

3.YouTube觀景即時畫面：透過「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YouTube頻道中的「象山看台北」視角，遠距觀看台北101全景。



根據主辦方資料，該挑戰計畫自13年前即提出，但直到本次由Netflix主導才正式落實。活動各項安全評估與轉播安排皆由專業團隊設計，並獲台北市相關單位核准執行。

