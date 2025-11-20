沒PGY訓練不准做醫美 石崇良：導正「直美」

（中央社記者曾以寧台北20日電）醫美亂象頻傳，衛福部預告修法，已執業醫師也得PGY補訓。衛福部長石崇良今天說，只有醫美出現「直美」，現在只是導正；醫師負擔民眾生命，非一畢業就可獨力完成醫療。

衛生福利部近日正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，已執業醫師也得完成PGY（畢業後綜合臨床醫學訓練）補訓，估受影響約600人。

石崇良今天出席衛福部社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮，會前接受媒體聯訪表示，醫美不是完全沒有任何副作用與醫療傷害可能性，且醫美服務的多是健康民眾，沒有醫療急迫性，但若因醫師訓練不完整帶來風險，在醫學倫理和安全性都應檢討，因此要求未來要完成PGY訓練才能執行。

石崇良說，過去傳統長期認為，醫師不是一畢業就可以獨力完成醫療業務，因此需要住院醫師訓練；只有醫美出現畢業後直接投入執業的「直美」情況，其他科別沒有這樣的現象，修法只是將情況導正，回到正規醫學教育。

「我們需要負擔的是民眾生命」，石崇良說，民眾把生命託付給醫療人員，當然要秉持最慎重、恭敬的心情，因此應該完成醫療訓練。

經衛福部初步盤點，共有約600名執業醫師沒有完成PGY訓練。不過，石崇良指出，因美容醫學沒有特殊職業科別，只是登記為「不登記科別」，也就是「一般科」，因此無法從執業登記系統辨別。

另外，衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，重點包括將「耳鼻喉科」名稱修正為「耳鼻喉頭頸外科」。石崇良說明，此建議是由耳鼻喉醫學會主動提出，因全球趨勢都是用頭頸外科，且訓練也不只限於傳統的耳、鼻、喉3個部位，而是整個頭頸部的外科訓練，這次只是正名，與世界趨勢、實質訓練內容一致。

石崇良指出，為了讓過程簡政便民，不用更換醫事人員證書，下次有更新的時候再一起調整即可；對民眾權益也不會有任何影響。

今天是石崇良生日，媒體詢問有無心願，他笑稱，沒有什麼特別的願望，只希望有多一點時間陪老婆。（編輯：吳素柔）1141120