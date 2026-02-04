沖泡穀粉當早餐，竟吃出糖尿病？醫揭營養吃法「直接煮成飯、煮粥」
35歲設計師小陳，為了改善外食習慣特地買有機十穀粉，每天上班前都會泡一大杯當早餐，然而持續飲用約5個月後，在公司健檢時發現體重莫名增加，腰圍從32腰變成34腰，更讓他驚訝的是抽血報告顯示糖化血色素偏高，醫師甚至提醒他要小心糖尿病風險。小陳完全無法理解：「我連手搖飲都不喝了，每天喝的穀粉也沒加糖，怎麼會這樣？」《優活健康網》特摘此篇分享穀物的正確吃法。
穀物顆粒大小決定血糖反應
為什麼同樣是健康的全穀物，磨成粉後就會出問題？台安醫院內分泌暨新陳代謝科醫師林毅欣指出，許多人不知道的是，穀物一旦經過研磨變成細粉，它對身體血糖的衝擊就完全不同了。
關鍵就在於食物的物理結構，當穀物被磨得越細，包覆澱粉的纖維屏障就越容易被破壞，消化酵素可以更快速地接觸到澱粉分子並將其分解成葡萄糖；如同把一顆完整的藥丸磨成粉末，藥效會立刻全部釋放出來一樣。
林毅欣解釋，穀粉沖泡後呈現液態或糊狀，幾乎不需要咀嚼就能吞下，大腦來不及接收到飽足訊號，許多人會在無意間喝下過多份量。以小陳的情況為例，他每次沖泡都會用3大匙穀粉，換算下來等於吃了一碗半的白飯，但因為是用喝的，甚至還完全沒有吃飽的感覺，可能因此又進食更多熱量。
直接煮成飯或煮粥最營養
林毅欣建議，如果真的想攝取全穀營養，最好的方式還是直接煮成飯或煮粥來吃，保持穀物完整形態。若真的偏好穀粉的便利性，務必要嚴格控制用量，一次最多一平匙約15～20公克，而且要搭配例如水煮蛋、無糖優格或一小把堅果等蛋白質和富含高纖維質的食物一起吃，透過混合飲食來降低整體的血糖上升速度。特別是有三高家族史或腰圍超標的人，更不適合把穀粉當作每日早餐的固定選項。
林毅欣提醒，現代人對健康飲食以為標榜天然、有機、無添加就一定沒問題，卻忽略食物型態和食用方式才是關鍵，真正聰明的養生應該要破除迷思並多以專業科學的說法為主，而不是跟風流行趨勢。
（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：全穀物磨成細粉竟喝出高血糖！ 醫：等同「液態白飯」）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
你吃「乾淨飯」了嗎？孫儷減脂法登熱搜 營養師揭關鍵
台灣逾4成長者自評健康狀況差 憂鬱比例隨著年齡增加
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為沖泡穀粉當早餐，竟吃出糖尿病？醫揭營養吃法「直接煮成飯、煮粥」
其他人也在看
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
菠菜清炒浪費50%營養！專家傳授2吃法吸收率翻倍 1族群千萬別喝湯
目前正值菠菜產期，市場上的菠菜不僅又肥又嫩，價格也很親民，成為許多民眾攝取綠色蔬菜的首選，但若只用水煮或清炒烹煮，會浪費菠菜50%的營養價值。營養師曾建銘近日發文傳授大家2種吃法，幫助菠菜營養吸收率翻倍，將一把30元的菠菜吃出300元的價值。
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
中西名醫勸：1常見體質不適合吃水果、麵食！小心養成糖尿病、肝癌
若是平日飲食不斷累積同類食物，或受環境影響，便會造成身體不同經絡的偏勝或偏弱，持續久了也就形成特定的體質。中西名醫郭育誠指出，台灣濕氣偏重，更盛產水果等濕性食物，若過度攝取，易發生濕性疾病，如肝炎、糖
空腹吃「這3種水果」胃像被刮刀刮！專家親身中招 這1道開胃涼拌菜常用
吳映蓉博士營養天地分享，中午和好友約在一家泰式餐廳吃飯，第一道是青木瓜涼拌，味道很好，就連續吃了幾口。沒多久，胃開始覺得不舒服，有「悶悶的、微燒灼」的不適感，再過一陣子，開始冒冷汗！ 空腹吃蛋白質分解酶水果 恐致腸胃不適 他指出，兇手就是青木瓜裡面的天然的「嫩肉精」，也就是「蛋白質分解酶」，它可以軟化肉品，也可以「嫩化」胃壁。對於，胃不是很強壯的人，空腹不要吃含「蛋白質分解酶」豐富的水果。 留意這3種水果 胃不好別空腹吃 以下這三種水果有一個共同點，就是含有非常強大的 「蛋白質分解酶」。這些酵素的本職是「切斷蛋白質的連結」。在烹飪中，我們用它們來醃肉，讓肉質變軟嫩；但在肚子裡，若是胃黏膜剛好比較薄，或者是 「空腹」 吃，這些強效酵素就會直接與胃壁表面的黏蛋白作用，產生刺痛或燒灼感。 1、青木瓜：木瓜蛋白酶（Papain）2、奇異果：奇異果蛋白酶（Actinidin）3、鳳梨：鳳梨蛋白酶（Bromelain） 換個方式吃水果 口腹營養都到位 吳映蓉提醒，如果你跟我一樣，胃部不強的人，吃了這三種水果會胃不舒服，不代表要從此「封殺」它們，而是要換個方法吃： 1、絕對不要空腹吃：一定要在「餐後
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
揭開日本人長壽秘訣！研究發現「味噌湯加1物」有效降血糖、抗癌
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡，這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。《優活健康網》特摘此篇分享褐藻類的功效以及健康吃法。
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
立春「沒做這3件事」小心肝先壞！ 醫示警：這1食物別因為節儉還吃下肚
2/4日是立春，二十四節氣之首「立春」。這不僅代表冬天的結束，更是大地萬物甦醒、陽氣生發的開始。台灣俗諺常說「春天後母面」，形容入春後天氣猶如翻書，忽冷忽熱、陰晴不定。所以這個節氣最容易因為疏忽氣溫變化而感冒。而站在中醫觀點，春季更是「養肝」的黃金關鍵期。 為什麼春天要養肝？ 中醫診所賴俊宏中醫師指出，中醫養生講究「順時而為」。《黃帝內經》提到：「人以天地之氣生，四時之法成。」在五行學說中，春季屬木，對應人體的肝臟。春天萬物「升發」，肝氣也隨之旺盛。但若沒調理好，就容易產生肝病，如肝火過旺或肝氣鬱結，不僅容易疲勞、口苦咽乾，更可能引發舊疾。 肝臟是最沉默的器官 出事時往往已經太晚 肝臟是個「沉默的器官」。它負擔著人體精密的解毒與代謝工作，卻沒有痛覺神經。根據衛福部近年死因統計，肝癌與慢性肝病長期位居國人十大死因前列。目前台灣的慢性肝炎以 B 型與 C 型肝炎為大宗，臨床以身體疲倦食慾減退、噁心、上腹部不適為主要症狀，部分病人則有黃疸或發燒的情況，若未積極追蹤與治療，將來可能演變成肝硬化，甚至肝癌的發生，絕不可輕忽。所以若出現不明原因的疲倦、食慾減退或噁心，千萬別只當作「太累」，這可能是
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
泡麵鈉含量佔每日8成！營養師曝「醬包減半」妙招安心吃
近期氣溫驟降，泡麵成為民眾抗寒首選，但長年被貼上「不健康」標籤。衛生福利部桃園醫院營養科營養師陳綉文指出，泡麵關鍵在於吃法與搭配，掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」原則，就能暖胃又顧健康。
皮蛇疫苗竟能預防失智！30萬人研究：風險降20％
刊登於國際頂尖期刊《細胞》的最新研究顯示，活性減毒帶狀疱疹疫苗具備預防失智症的潛力，接種者罹患失智症的機率可降低約20%，且對女性的保護效果更為顯著。這項由英國卡地夫大學、美國史丹佛大學與德國海德堡全球健康研究所組成的跨國團隊所進行的研究，分析了約30萬名英國威爾斯居民的健康紀錄。
東亞裔喝酒會臉紅是一種「基因缺陷」 最好別喝酒
紐約時報報導，東亞裔群體在喝酒之後，特別容易臉紅。科學家發現，這種所謂的「亞洲臉紅症」，並不是過敏反應，而是一種基因突變所導致的；這種基因突變，會阻礙身體分泌出一種酵素，以完全分解酒精，並導致毒素累積
心跳異常何時該警惕 心臟醫師：從這5點判斷
你多久會留意到自己的心跳？除非是運動或焦慮時，否則可能不會經常想到；其實，我們應該多關注它。
看起來瘦最危險？研究：「泡芙人」腦部退化更快 關鍵非體重
一般人總認為肥胖是萬病之源，但最新研究卻打破了這個迷思：「你看起來多重不是重點，脂肪長在哪裡才是關鍵。」北美放射學會（RSNA）旗艦期刊《放射學》（Radiology）刊登一項涉及2.5萬人的大型研究發現，外表看起來不胖、BMI標準但體脂過高的「泡芙人」（Skinny Fat），其大腦老化與認知衰退
吃魚油壞膽固醇卻飆高？專家揭「真正原因」 你家那瓶可能也有問題
不少人問：「我都乖乖吃魚油，三酸甘油脂（TG）降了，但壞膽固醇（LDL）怎麼紅字了？」或是「我聽說吃魚油會讓膽固醇升高，嚇得我都不敢吃了！」吳映蓉博士營養天地指出，其實是因為大家看到「魚油」就吃，沒有選到自己需要的！魚油中EPA和DHA這兩位Omega-3兄弟，雖然出身同門，但專長完全不同。在這講求精準營養的年代，要先弄清楚自己吃的是哪種魚油？我們吃魚油的目的又是什麼？ 如果吃魚油的目的是為了「降低三酸甘油脂」 首先，我們要給DHA和EPA一個大大的肯定。不管你吃哪一種，它們在「降低三酸甘油脂（TG）」這件事上，都是一等一的高手！ 如果吃魚油的目的是為了「降低膽固醇」 對不起！魚油可能無法明顯達成你的目的，而且選錯還可能有反效果！ •吃高純度DHA：三酸甘油脂降了，但驗血時LDL的數值可能上升5-25％。•吃高純度EPA：三酸甘油脂降了，降膽固醇通常不明顯，但較不會看到LDL升高的現象。 如果吃魚油的目的是為了「護腦明目」 此刻應該要選DHA！以下族群適用：•孕媽咪、嬰幼兒（寶寶大腦發育不能等）•學生、考生（需要腦力靈活）•用眼過度的上班族（眼睛乾澀疲勞）•想預防大腦退化的長輩注意：上