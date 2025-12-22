沖洗水壺還是滑滑的？醫生揪原因恐增腹瀉可能 3步驟徹底去除它

傑登醫師提醒「看起來乾淨，不一定是真的乾淨」，表示如果你常在水壺聞到怪味，內側摸起來又滑滑的，那很可能是「生物膜」在作怪。示意圖／鏡報

孩子的水壺你都怎麼洗呢？是不是覺得因為只裝開水，所以只要用水沖一沖再晾乾，看起來透明又乾淨就沒問題了？傑登醫師提醒「看起來乾淨，不一定是真的乾淨」，表示如果你常在水壺聞到怪味，內側摸起來又滑滑的，那很可能是「生物膜」在作怪，長期接觸恐會增加孩子腹瀉的可能。

傑登醫師指出，「生物膜」是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質，形成黏附於表面的微生物聚集結構，會牢牢附著在水壺內壁、吸嘴、吸管與墊圈上，要注意的是清水很難去除「生物膜」，如果免疫系統尚未成熟的孩子，長期接觸清潔不足、微生物量較高的水壺，雖然不一定會馬上生病，但累積下來很可能會增加腸胃不適、腹瀉的機會；對過敏體質孩子造成額外刺激；孩子因異味而降低喝水意願，影響日常水分攝取。

傑登醫師對此，也提供了有效對抗生物膜的3步驟，首先，刷洗是關鍵，使用長柄刷、吸管刷物理破壞生物膜結構，尤其瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈、吸管內側，都是生物膜好發位置要反覆刷洗；其次，清潔劑輔助來化學分解，可使用中性洗潔精清洗，或定期以小蘇打加溫水浸泡15到30分鐘，若需除味，也可搭配白醋短時間浸泡；最後，完全乾燥，由於濕氣是細菌最愛的環境，拆開所有零件洗完後，放在通風處徹底晾乾。

傑登醫師也建議，對於存放開水的水壺可以每天使用後清洗，每週至少一次深層刷洗，若出現變色、明顯刮痕、矽膠變硬、發黃、彈性變差等，請更換水壺。



