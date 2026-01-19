沖繩不只蔚藍大海！最推美國村美式異國情調匯聚、逛街購物吃美食賞絕美日落一日完成

文／景點+ 張盈盈整理

距離台灣最近的日本國土－「沖繩」，是國人喜愛的旅遊目的地之一，湛藍的海景、濃濃的海島度假風情洋溢，自然美景讓人嚮往，購物與美食的部分除了觀光客必至的「國際通」，還很建議安排一天到「沖繩美國村」(Mihama American Village)遊逛，除了在美國村裡頭逛街採買，裡頭也有非常多的美食品牌進駐，附近臨近海濱，可以到海岸邊踏踏浪、欣賞夕陽，一整天的優閒度假氛圍感拉滿，一起來看看這個經典沖繩景點－美國村與其周邊有甚麼好玩的吧！

首先，美國村所在的北谷町是一個臨海的狹長區域，一直以來就是個充滿異國風情的濱海度假城市，其中又以位在美浜區域被稱為美國村的濱海區，最受遊客與年輕族群喜愛，走在充滿宛如走在美國風情般的濱海街道上遊 逛，放眼皆是各式大型購物中心、電影院與個性店家，到沖繩沒來這一區就太可惜！

美國村アメリカンビレッジ

常聽到的「美國村」其實是指北谷町美浜中 心點的大型購物街區，超越了購物中心的概 念，這裡是一整個美式風格的特色購物區， 以Depot Island 為首，美式風情的建築、餐 飲、設計品牌都在其中，更難得的是這個熱 鬧的地方就位在海邊，稍微多走一點路，就 能看到夕陽西沉的美景。

美國村

交通：沖繩南IC 開車約6 公里

地址：地址： Mihama, Chatan, Nakagami District, Okinawa 904-0115日本

地點／範圍：以北谷町觀光情報中心所在的十字形街口，以此為中心點擴散出的區域

營業時間：10:00～22:00

網址：www.okinawa-americanvillage.com

(圖／Okinawa American Village)

Depot Island

美國村園區這個大型購物商場「Depot Island」共包括10棟建築、130 家以上 的店面與餐廳，其中5棟相連的建築（Depot A・B・C・D・E館）更可以說是精華，商場本身打造成像美國的小城鎮般，晚上行走其間，別有一般風味。每個店舖都是獨立 店面，除了有Crocs、Dr. Martens 等國際品牌外， 也有琉球ぴらす等沖繩與日本當地品牌。

(圖／Okinawa American Village)

豬肉蛋飯糰 北谷美國村店

ポークたまごおにぎり

「ポークたまごおにぎり」的豬肉蛋飯糰絕對是沖繩 早餐必吃，香Q 米飯搭配滑嫩厚煎蛋及厚切豬肉， 不油不膩，紮實飽滿，口感 絕佳，北谷店更主打 三種限定口味──南 蠻炸雞、炸豬排起司、 美乃滋蝦，絕對是最佳 選擇！

豬肉蛋飯糰 北谷美國村店

交通：北谷町觀光情報中心徒步約6分

地點：中頭郡北谷町美浜9-21( Depot Island Seaside Building)

電話：098-921-7328

營業時間：7:00～19:00

網址：porktamago.com/

(圖／墨刻出版)

おきなわ屋 美浜店

おきなわ屋是沖繩隨處可見的紀念品土產店。裡頭 擺設著各式各樣的糖果點心、泡盛酒、公仔、玩偶 及飾品，甚至有許多沖繩限定的各式動漫角色商品， 如果想找找沖繩獨有的限量商品，就別忘了來おき なわ屋尋寶！

おきなわ屋／沖繩屋美浜店

交通：北谷町觀光情報中心徒步約2分

地點：american depot A棟1F

電話：098-936-7494

營業時間：10:30~21:00 不定休

網址；www.okinawaya.co.jp

(圖／墨刻出版)

Sunset Beach サンセットビーチ

Sunset Beach 坐擁迷人的夕陽美景，每到傍晚，總 會看到在防波堤或沙灘長椅上等待日落的人們。沙 灘旁的棕櫚樹步道上有不少半開放式的餐廳，一邊 吃著美食、一邊欣賞眼前美景也是這裡的一大魅力。

Sunset Beach

交通：北谷町觀光情報中心徒步約5分

地點：中頭郡北谷町字美浜2

電話：098-936-8273

開放時間：

海灘游泳時間

4～6月9:00～17:30，

7~8 月至18:00

9～11月至17:00

12月～4月中旬

網址：www.uminikansya.com

(圖／墨刻出版)

沖忠 Okichu

「沖忠」是沖繩島拖鞋 專賣店，可以自由選擇 夾腳帶與鞋底， 並刻 上自己喜愛的圖案與文 字，完成具有獨特個人 風格的拖鞋，另外也可 以選擇已經製作好的原 創人字拖，或是有腳趾 形狀的可愛5 趾拖。

沖忠Okichu

地點：Depot Island E 棟1F

電話：098-926-1133

營業時間：10:00～21:00

網址：www.simazouri.jp

(圖／墨刻出版)

ZHYVAGO COFFEE WORKS

老闆飯星先生將其深愛的美國舊金山西海 岸風格融入沖繩西海岸，讓ZHYVAGO 呈 現出雅致的美式工業風格，與海岸線映輝著 相同色系。店內除了經典與特調咖啡，還有 三明治、甜點可供享用，也會不定期推出限 定餐點。

ZHYVAGO COFFEE WORKS

交通：北谷町觀光情報中心徒步約6分

地點：中頭郡北谷町美浜9-46(Depot Island Seaside Building)

電話：098-989-5023 8:00~20:00

網址：zhyvago-okinawa.com/

到沖繩旅行，如果購物行程只安排在國際通附近，那真的會錯過北谷美國村這片最有“度假靈魂”的濱海小鎮。逛不完的商場、拍不完的網美街景，更有許多CP值超高的美食與咖啡館隱藏其中。午後漫步在美國村街道、傍晚坐在海邊等著日落染紅天空，那份愜意感是任何繁華市區都給不了的。無論是想購物血拚、想吃美食、想找拍照打卡點，或只是想找個地方放空放慢步調，美國村都能一次滿足。下一趟沖繩行，務必空出一天，把北谷美國村排進行程，讓自己的旅程多一點海風吹拂、多一點度假味道，也多收集一段只有沖繩才有的放鬆時光。

