沖繩主權歸誰？小粉紅移花接木影片瘋傳 日政府強硬表態

小粉紅瘋傳「沖繩是中國的」影片！日政府不忍了回應：毫無疑問是日本領土。（圖／翻攝自Ｘ＠livedoornews）

近期中國社群媒體（如抖音、小紅書）掀起一波針對「沖繩主權」的輿論戰，大量流傳盜用日本複合式設施、偶像宣傳片或街頭採訪的影像，並配上張冠李戴的假字幕，宣稱琉球（沖繩）應回歸中國。對此，日本政府展現前所未有的強硬姿態，內閣官房長官木原稔以「毫無疑問是我國領土」等 9 個字直接回擊。

日本內閣官房長官木原稔指出：「沖繩是我國領土，這一點毫無疑問。」（圖／翻攝自Ｘ＠livedoornews）

盜圖配假音：中國社群「琉球熱」背後的造假手法

根據《日本電視台》的深入調查，這些在中國社群平台上瘋傳的影片，大多採取「移花接木」的低劣手段。影片製作者盜用日本網紅或偶像在沖繩旅遊的貼文，或是擷取日本綜藝節目的片段，雖然音檔是日語，但卻配上意義完全相反的簡體中文字幕。

例如，影片中的日本人可能在說「這裡的海景真美」，字幕卻被改成「沖繩祖輩都是中國人」或「琉球渴望回歸祖國懷抱」。這類影片在愛國主義高漲的「小粉紅」圈子內獲得數萬次轉發，試圖在國際輿論中形塑沖繩主權存疑的假象。

小粉紅瘋傳「沖繩是中國的」影片，對日本進行認知作戰，影響國際視聽。（圖／翻攝自微博）

日閣員正面迎擊：明確領土立場，拒絕口水戰

面對這波帶有強烈挑釁意味的認知作戰，日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上表示，他已知悉中國媒體與社群平台的相關動向。木原稔語氣堅定地指出：「沖繩是我國領土，這一點毫無疑問。」。

他進一步補充，日本政府認為沒有必要針對這類基於虛假資訊的民間評論進行個別回應或對話，因為領土事實不容爭辯。木原稔強調，日本將透過外交管道與宣傳作為，持續加強國際社會對日本領土完整性的正確理解，避免假訊息影響國際視聽。

歷史背景與現狀：琉球定位的認知衝突

雖然國際社會普遍承認沖繩為日本領土，但中國內部部分民族主義者與官方智庫不時會搬出「琉球王國曾為中國朝貢國」的歷史，質疑二戰後《波茨坦公告》對沖繩地位的界定。這種「琉球歸屬論」近年被視為中國在印太地區對抗日美同盟、轉移台海注意力的一種宣傳策略。

