沖繩大規模停水！那霸機場關餐廳 超市礦泉水搶光

日本沖繩因為輸水管線破裂，導致那霸地區大規模停水，不只影響到商家、那霸車站，甚至連那霸國際機場都受到影響，緊急宣布機場餐廳停業一天。那霸市區則出現搶水潮，超市的礦泉水幾乎被搶購一空。

日本沖繩一處淨水廠24日自來水管線破裂，造成那霸等7個市町村大規模停水機場餐廳被迫暫停營業。（資料圖片／Shutterstock達志影像）

沖繩那霸地區近日因輸水管線破裂，導致7個市町村發生大規模停水危機，影響範圍包括那霸國際機場、那霸車站及周邊商家。那霸機場所有餐飲店被迫於26日暫停營業，機場4樓餐廳街鐵門緊閉，呈現一片冷清景象。面對突如其來的停水，當地民眾紛紛湧向超市搶購礦泉水，貨架上的2公升裝飲用水幾乎被搶購一空，店家正加緊補貨中。沖繩知事玉城丹尼已承諾將盡快解決問題。

這次停水事件源於沖繩縣大宜味村西原淨水廠週一清晨發生的自來水管線破裂。破裂的管線是沖繩主要的供水大動脈，負責將北部的水運送到中部的石川淨水場及南部的西原淨水場，因此此次停水影響範圍特別廣泛。那霸國際機場受到嚴重影響，所有餐飲店在26日全面歇業，餐廳街空無一人。都市電車包括那霸車站也因廁所無法使用而受到影響，給旅客和當地居民帶來諸多不便。

停水危機引發了當地居民的搶水潮。許多民眾表示，家中水龍頭開了又關，卻擠不出一滴水，讓生活陷入困境。一位民眾表示，雖然不知道斷水會持續多久，但為了防範未來，已先做好準備，特別是廁所用水最為麻煩，看到架上有瓶裝水就立刻拿了4瓶，因為沒有水可用實在很麻煩。

玉城丹尼承諾，一旦送水狀況就緒，將與各市町村合作，盡快恢復各家庭的用水。淨水場已於25日清晨重新開始供水，但由於各市町村的蓄水量不同，停水解除時間將有先後差異。針對此次事件，玉城丹尼對給民眾帶來的不便表達歉意，並表示會優先確保供水穩定，再全力調查水管破損原因。當地政府正積極採取措施，希望能盡快恢復正常供水，減輕停水對居民日常生活的影響。

