沖繩奢華飯店開箱！那個蘭花泳池真的美哭我，每一間房都能看海，真的是高級感直接拉滿
有些飯店，只是旅途中歇一晚的地方；
有些飯店，卻會讓人開始想，
如果生活真的可以慢一點，或許就該住在這裡；
海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa），
對快樂雲來說，就是後者，一個進來了，就不想離開的地方。
恩納村的海岸線上，靜靜展開的奢華
海麗客蘭尼沖繩位於沖繩本島中部的 恩納村，沿著 1.6 公里的海岸線低調展開。
來自夏威夷的頂級度假品牌，沒有張揚的炫耀，卻有無可取代的底氣；
全館 360 間客房，全部都是面海房。
沒有山景、沒有側邊角度，
每一扇窗，打開都是「沖繩藍」。
一走進大廳，就知道旅程已經開始
抵達那天，陽光正好。
挑高的大廳把視線直接引向天空與大海，那一刻心裡只剩一句話：
「啊，這就是沖繩藍。」
坐下等候 Check-in，迎賓飲料端上來。
沁涼的熱帶水果汁，像是在提醒，
從現在開始，不用急了。
尊貴海景客房｜每天醒來，第一眼就是海
我們入住 尊貴海景客房（Premier Ocean View），
房門一開，第一件事不是看床、不是看沙發，而是直奔窗邊…..
先映入眼簾的是 蘭花泳池，
池底那朵盛開的蘭花在陽光下靜靜綻放；
再往前，是只留給大人的 寧靜泳池，水面平滑如鏡，連聲音都被溫柔收起；
而更遠處，是一整片毫不遮掩的海灣。
那樣的景色，不張揚，
卻讓人一看就懂，為什麼會捨不得離開。
抵達後的第一個黃昏｜一場不預期的夕陽
抵達當天沒有安排任何行程，把行李放好、拉開窗簾，讓海先進來，
然後就在那片藍裡，打了個小盹；醒來時，房間很安靜，
只剩海浪聲與慢慢往西傾斜的光。
晚餐前還有 十分鐘，我在酒吧外隨意站著，
卻意外等到了一場夕陽。
藍色退到背景，橘與粉層層疊上，雲邊發亮卻不張揚，
海面閃著細碎的金色。
那十分鐘，沒有人說話。手機拿起來，又很快放下；
因為有些畫面，只適合親眼看。
房間裡的細節，是住過才懂的溫柔
房內設計溫潤安靜，床相當舒適，
膠囊咖啡與茶包免費提供、床頭平板整合飯店資訊、藍牙喇叭陪伴夜晚
浴室更是驚喜，拉開百葉木門與房間相通，
泡澡時，海與天空就在眼前，
備品使用英國 ROJA 系列，香氣高級不張揚。
原來，這些都是可以帶走的
服務人員貼心提醒，拖鞋是送給房客的禮物，
衣櫃裡的 草編包 也可以直接帶回家。
容量大又好用，這幾天在渡假村裡走動，
手機、雜物、毛巾、外套通通剛剛好。
每天晚上還有開床服務與禮物，
且還有與當地環保意識相關，真的是挺有意義的。
泳池與沙灘，把時間整個泡軟
蘭花泳池、寧靜泳池、彎月形沙灘，
一天之中光線與海色不斷變化。
泡在水裡看海，會突然忘記今天是星期幾。
早餐，是每天最溫柔的開始
自助早餐有日式、西式與沖繩在地食材；和朝食清爽安定；
在這裡三天早餐吃了兩間餐廳，
食物都是美味有在地風味，之後再來跟大家分享。
關於晚餐｜留到下一篇慢慢說
渡假村裡有好幾間餐廳與酒吧，各有不同節奏。
那天晚上，我更想把夕陽的顏色留在心裡久一點。
餐桌上的故事，就留到下一篇，再慢慢寫給你們看。
海麗客蘭尼沖繩 Halekulani Okinawa
電話：+81 98-953-8600
地址：1967-1 Nakama, Onna, Kunigami District,Okinawa 904-0401, Japan
官方網站：https://www.okinawa.halekulani.cn/
文章來源：快樂雲愛旅行
