沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅
中日關係因近期日首相高市早苗涉及台灣問題言論趨緊張，大陸解放軍報16日刊文稱，如果日本武力介入台海，日本全國都有戰爭風險。沖繩的日本學者則擔憂，如果日本真的跟中國爆發戰爭，日本將被毀滅。
觀察者網報導，「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄13日在一場與旅日華僑中日交流促進會代表林伯耀、沖繩大學客座教授緒方修的論壇上做出前述表述。
公開資料顯示，沖繩美軍基地是美軍在日本沖繩設立海外基地，距離釣魚島只有約400公里，扼中國東海與西太平洋之「咽喉」，駐紮了美軍海陸空和海軍陸戰隊四大兵種，大約2萬名士兵，佔駐日美軍數量的三分之二。
來自沖繩的新垣邦雄表示，所謂「台灣有事」時，美國可以從沖繩出兵，或者是從日本本土、韓國的基地出兵，然後導致沖繩被捲入戰爭，沖繩人民會被犧牲，對此美國人根本不關心。他們只關心能隨時隨地使用基地，毫不關心生活在沖繩的人民，沖繩與美國之間只是被利用的關係，但是沖繩人民不想被利用。
他進一步指出，高市早苗的想法並不現實，現在日美都設想中國推進統一台灣，而只要美軍介入，日本自衛隊也會參與進來；但這是海峽兩岸之間的問題，不是日本的問題，不是日本的安全保障問題。中國沒有要來攻打沖繩，反倒是自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本國家都會被捲入戰火。高市在煽動「危機」意識，雖然她受到右翼勢力的影響非常大，但是作為首相，說錯一句話就真的可能會引發戰爭。如果日本同中國爆發戰爭，日本將被毀滅。
緒方修認為，高市早苗的發言爭議不久後應該會平息，但是日本和中國之間都存在的「亞洲主義」不應該被完全否定，也有值得肯定的一面。亞洲人民應該一起和平生活，不應該去談日本面臨著存亡危機，這樣的觀念還是屬於過去殖民主義時代的思想。如果日本首相依然抱有這種腐朽的思想，就不會有前途。
中共中央軍委機關報「解放軍報」16日刊發中國現代國際關係研究院徐永智評論文章稱，日本的種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途。文章並警告，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難，「全國都有淪為戰場的風險」。
徐永智文章指出，日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。文章進一步說：「這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。」
