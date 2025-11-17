沖繩學者批高市早苗「台灣有事」說 憂慮一旦開戰：日本將被毀滅

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）日前在國會發表官台灣有事的言論，雖被中國抗議，但高市早苗拒絕撤回言論，導致中日關係持續惡化，中共解放軍更警告：「全日本可能淪為戰場」。針對外界對台海局勢的擔憂，日本沖繩公民團體「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄（Kunio Arakaki）指出，一旦自衛隊介入台海衝突，日本可能捲入戰火。

日本首相高市早苗日前在國會發表官台灣有事的言論，雖被中國抗議，但她拒絕撤回言論，導致中日關係持續惡化。（圖／翻攝高市早苗Ｘ）

據中媒《觀察者網》、《澎湃新聞》報導，新垣邦雄於本月13日舉行的「全球南方學術論壇（2025）」上海分論壇表示，他反對日本政府提出的「台灣有事即日本有事」論點。新垣邦雄指出，前首相安倍晉三（Shinzo Abe）卸任後，才強調台灣問題牽動日本「存亡危機事態」，現任首相高市早苗則是首位在任內公開對兩岸情勢表態的日本領導人。

廣告 廣告

新垣邦雄說明，為應對「台灣有事」，日本自衛隊已經在沖繩部署飛彈。按照日美安保體制，一旦美國介入，自衛隊必須跟進，沖繩將成為衝突的第一線戰場。由於沖繩在二戰時傷亡慘重，如今自衛隊再次於沖繩部署導彈，縣民擔心戰爭重演，更不想被利用。

新垣邦雄直言，高市的想法並不現實，雖然日美目前多設想中國將推進兩岸統一，但「這是兩岸問題，並不是日本的問題」。他進一步指出，中國從未表示有意攻擊沖繩，反而是自衛隊一旦介入台海局勢，就會導致全日本陷入戰火。如果日本與中國開戰，日本將被毀滅。高市身為首相，在涉台議題上「一句失言」就可能導致情勢惡化，因此希望她有更多現實層面的考量。

更多FTNN新聞網報導

高市早苗談「台灣有事」惹怒北京 彭博：中國恐對日本祭出4大報復

高市早苗「台灣有事論」餘波未了？ 中國宣布黃海實彈射擊3天

高市早苗「台灣有事論」惹議！中國反制籲公民近期暫勿赴日 恐衝擊日本觀光

