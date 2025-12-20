沖繩宮古機場內發現二戰遺留「4未爆彈」 2枚有引信無法搬移

沖繩宮古機場內發現二戰遺留的4枚未爆彈。（圖／翻攝自沖繩縣機場課）

日本沖繩宮古空港17日才發現1枚二戰遺留的未爆彈，19日再傳出宮古機場發現另外3枚美國製與英國製的未爆彈，雖然其中2枚有引信故無法直接搬移，但當局表示，並未對航班造成影響，於機場內發現三枚不發彈，所幸尚未對航班運作造成影響。至於留有引信的未爆彈目前暫時用土堆掩埋，待後續安排專業人士處理。

根據日媒《琉球新報》報導，沖繩縣空港課在17日公告，磁力探測業者16日晚間透過磁性探測於宮古空港內，發現疑似有爆裂物，立刻通報當局。宮古島市職員獲報，馬上通知陸上自衛隊第15旅團的未爆彈處理隊，他們到場找到1枚美國製50公斤重的未爆彈，由於引信仍存在，不可以移動；最後經評估「震動引爆風險低」，便用土堆和沙袋暫時掩埋保護，待專業拆彈團隊與市府協調後，再確定回收時間。

豈料，18日至19日期間在宮古機場內，又發現3枚未爆彈，其中2枚為美國製5英寸火箭彈，以及1枚英國製250公斤炸彈。其中美國製的2枚火箭彈已由日本自衛隊回收處理。而英國製炸彈因有引信，無法立即搬移；同樣先以土堆覆蓋現場暫時保存，待日後進行安全撤除作業。沖繩縣空港課表示，將持續監控，確保機場運作與周邊安全。

宮古島地區為二戰期間的重要戰略要地，歷史上留下大量未爆彈，近期類似事件頻傳，使當地居民及旅客都相當關注，當地空港管理單位呼籲大眾注意安全。另外，有航空專家指出，雖然未爆彈短期內不會影響航班，但其存在仍可能對周邊建築與人員構成潛在危險，撤除工作需由專業人員小心進行。

當地空港管理單位再次提醒，若在野外或施工現場發現疑似不發彈，切勿擅自移動，應立即通報官方，由專業部隊安全處理，確保公共安全。

