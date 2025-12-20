沖繩宮古機場「3天發現4枚未爆彈」 美英製武器埋地底

繼本月17日日本沖繩縣宮古島市的宮古機場發現一枚未爆彈後，當局昨（19）日再宣布，同一機場於18至19日，在跑道周邊的管制區域內又接連發現3枚二戰時期遺留的美國製與英國製未爆彈。機場方面稱，此事件未對航班營運造成影響。

宮古機場17日發現的未爆彈。 （圖／NNN）

根據《琉球新報》等日媒報導，磁力探測業者18日通報稱，「發現疑似炸彈的物體」，經陸上自衛隊確認為未爆彈。這些未爆彈均埋藏於地底，研判為二戰期間投下的軍火。

新發現的3枚未爆彈為2枚美國製造的5英寸火箭彈和一枚英國製的250公斤炸彈。自衛隊已完成回收2枚長度分別為55公分及45公分的美製火箭彈。至於長度達115公分的英製炸彈無爆炸危險，但因引信仍完整保存無法移動，目前暫以土袋覆蓋保存，待後續由自衛隊未爆彈處理部隊進行撤除作業。

宮古機場17日才在管制區域內發現了一枚美國製造的50公斤炸彈，該機場所在地點原為舊日本海軍的飛行場，戰爭期間曾遭受密集轟炸。

