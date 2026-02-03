沖繩對台班機載客率近8成8 日本航空公司搶春節大餅
生活中心／孟嘉美、賴國彬、談駿豪 台北－桃園報導
日本航空旗下子公司日本越洋航空，首度跨足國際線，就選台灣！趕在春節前加入沖繩-台北航線戰場！而且不說不知道，越洋航空目前是日籍航空中唯二的沖繩-台北定期航班。這塊台日觀光大餅很誘人，因為光去年12月，沖繩-台北總載客率就逼近九成，相當驚人！
亮綠色外型，搭配白色斑點，日本越洋航空，超卡哇伊的鯨鯊塗裝彩繪機，降落桃園國際機場！看它睜大雙眼，穿越水門，進入機坪，旅客興奮的拿手機狂拍！
日本越洋航空，超卡哇伊的鯨鯊塗裝彩繪機（圖／民視新聞）首航旅客：「（特別因為首航來搭），對不然沖繩已經去過很多趟，很可愛，覺得下一次好像又想搭一下，因為它彩繪的很漂亮。」
日航子公司日本越洋航空，搶進國際線，首站就選台灣！三月底前，沖繩-台北，每天都有一班定期航班對飛。
日本越洋航空公司董事喜納健：「不過將來一天不只一航班，（希望）晚上也執飛，一天二班次服務旅客。」
去年光是12月，沖繩對台總航班數，就達到1026架次，平均載客率近8成8。細看各航空公司數據，更能發現。四家國籍航空，全都投入沖繩航線。其中虎航載客率更是高達96%，最低的星宇，也有85.4%。再加上東南亞籍的泰越捷、泰獅等，也都用第五航權來分一杯羹。但日籍航空卻只有樂桃一枝獨秀。讓原本只飛日本國內的越洋航空，決定搶食，台日觀光大餅。
沖繩對台總航班數，就達到1026架次，平均載客率近8成8（圖／民視新聞）旅遊達人布萊N：「現在沖繩的（機票）價格，其實維持一個低檔的狀況，廉價航空你可以很輕易看到，五字頭或六字頭的價位，甚至有時候在促銷的時候，三字頭跟四字頭，傳統航空基本上平均價位，大概還是多在一萬塊左右，但是當它促銷的時候，（也可以來到）八字頭九字頭。」
算上日本越洋航空，沖繩航點對台，就有10家航空公司執飛。日籍航空公司的投入，除了要賺台客商機，也讓沖繩居民，來台觀光，更加便利。
原文出處：沖繩對台班機載客率近8成8 日本航空公司搶春節大餅
