沖繩必吃Blue Seal！去國際通或美國村沒吃過別說你來過沖繩，這家的冰淇淋顏色超美
走在沖繩的街頭，海風是鹹的，陽光是熱的，而旅人的心總是軟的。
在這樣的空氣裡，Blue Seal 冰淇淋就像一種被島嶼祝福過的甜味，
會突然用最輕的方式，落在你的舌尖上，把心情點亮。
Blue Seal ，這是一個你在沖繩不會錯過的名字。
不管是國際通的熱鬧街景、北谷美國村的海灣邊、
或者自駕途中偶然遇見的轉角小店，
你幾乎總能看到那個藍紅相間的招牌，
像在提醒你：「旅行不必趕路；吃一球冰吧。」
一段從美軍基地走出的甜味記憶
Blue Seal 的故事很浪漫。
1948 年，它的第一球冰淇淋並不是賣給觀光客，
而是做給駐日美軍吃的。
那段物資匱乏的歲月裡，冰淇淋是一種奢侈。
而當 Blue Seal 在 1960 年正式走向沖繩人，
它便成了許多人童年裡最溫暖的顏色。
“American taste, Okinawan heart.”
美式的濃郁，包著沖繩的溫度，
這句話其實是一種味覺的真心話。
第一次走進 Blue Seal，你可能會被冰櫃裡的顏色嚇到。
紫的、白的、藍的、黃的，每一種都亮得像陽光照過的海水。
沖繩的味道，大概就是從這裡開始的。
紅芋（Beni-imo） 是最經典的紫色，
那是土地的香，溫柔、綿密而安定。
鹽味香草（Salt Vanilla） 帶著宮城島海鹽的細緻鹹味，
像海風親過你的臉。
紅芋 × 海鹽旋轉 是旅行者最愛的組合，
像是沖繩的兩種靈魂在舌尖旋轉。
黑糖的甜深沉卻不膩，是太陽曬過的味道，
而沖繩牛奶 的濃純，就是一句簡單的幸福。
每一球都像一個島嶼故事，
吃著吃著，你會覺得自己的心也悄悄被治癒了。
在那霸市國際通的上午時光，我一天吃了兩次
那天我們逛到那霸市第一牧志公設市場附近，同行的朋友說：
「這間 Blue Seal 很有名，你一定要吃。」
於是我立刻筆記下來，等隊伍解散後，趕緊去排隊，
像個小孩一樣期待第一口。
那天我點的是鹽味牛奶跟紅薯霜淇淋，
第一口下去，我就知道自己完了，
這份甜味有讓人上癮的魔力。
更巧的是，吃完午餐後，在地朋友說帶我們去吃好吃的冰淇淋來收胃，
我心想，不會剛好是Blue Seal ；
嗯，還真的是，所以我們又相約去了市役所對面的Blue Seal再吃一次。
就這樣，短短幾個小時裡，
我吃了兩隻Blue Seal冰淇淋。
但一點都不覺得多，
甚至還覺得：「欸？是不是還可以再吃第三球？」
原來旅行裡的美味，
常常不是肚子能不能再裝下，
而是心能不能再多喜歡一次。
沖繩的藍天，是最好的佐料
Blue Seal 在沖繩特別好吃，有個很不科學的理由，
應該是因為這裡有太陽、有藍天、有海風、有棕櫚樹。
旅人坐在路邊吃冰，旁邊是笑聲、腳步聲、英文和日語交錯的對話，
還有海島午後特有的輕鬆氛圍。
也許不是冰淇淋改變了什麼，
而是旅行中的我們，比平常更容易感到快樂。
每間分店都有小小的靈魂
國際通的店總是熱鬧，
門口擠著拍照的旅人，
每個人的表情都像剛打開度假模式。
北谷美國村的分店更像電影場景，
海風一吹，人就直接放鬆了。
吃完冰沿著海邊走一段路，
夕陽會安靜地在你眼前掉下去。
而豐崎店寬敞又舒適，
是自駕旅人最喜歡的休息點，
像一個甜甜的小補給站。
甜味之外，我最喜歡的是那份「沖繩式的慢」
Blue Seal 不只是冰淇淋。
它是一種旅行節奏。
是一種會在你快要忘記放慢腳步時提醒你：
「慢慢吃，慢慢走，慢慢看。旅行不是要趕路。」
哪怕只是坐在路邊的小椅子上，
拿著一球快融化的冰淇淋，
那個瞬間往往是旅程裡最幸福的小片段。
Blue Seal，是沖繩旅途中最柔軟的標點符號
你或許會忘記住過的旅館、去過的咖啡館、拍過的照片，
但 Blue Seal 的味道很難忘。
它甜得很溫柔，
像島嶼那樣一點一點地靠近你。
下次再來沖繩時，不妨再吃一球，
讓冰淇淋提醒你：
你正在旅行，你正在感受，你正在變得輕盈。
在沖繩，甜味也可以是一種風景。
而那風景就靜靜地裝在 Blue Seal 的紙杯裡。
沖繩Blue Seal
https://www.blueseal.co.jp/cn/
店家位置查詢：https://map.blueseal.co.jp/
文章來源：快樂雲愛旅行
其他人也在看
車難賣 錢歹賺 經銷商拒絕再玩 汽車銷售進入冰河時期？
關稅懸而未定，全球局勢多變，不確定因素四處充斥。2025年只是車市寒冬，更讓人懷疑是否進入冰河時期？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 17
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 78
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 23
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 16 小時前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 3
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 231
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 3
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前 ・ 38
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 422
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 19
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 36
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話