沖繩必吃Blue Seal！去國際通或美國村沒吃過別說你來過沖繩，這家的冰淇淋顏色超美

走在沖繩的街頭，海風是鹹的，陽光是熱的，而旅人的心總是軟的。

在這樣的空氣裡，Blue Seal 冰淇淋就像一種被島嶼祝福過的甜味，

會突然用最輕的方式，落在你的舌尖上，把心情點亮。

日本沖繩｜Blue Seal

Blue Seal ，這是一個你在沖繩不會錯過的名字。

不管是國際通的熱鬧街景、北谷美國村的海灣邊、

或者自駕途中偶然遇見的轉角小店，

你幾乎總能看到那個藍紅相間的招牌，

像在提醒你：「旅行不必趕路；吃一球冰吧。」

日本沖繩｜Blue Seal

一段從美軍基地走出的甜味記憶

Blue Seal 的故事很浪漫。

1948 年，它的第一球冰淇淋並不是賣給觀光客，

而是做給駐日美軍吃的。

那段物資匱乏的歲月裡，冰淇淋是一種奢侈。

日本沖繩｜Blue Seal

而當 Blue Seal 在 1960 年正式走向沖繩人，

它便成了許多人童年裡最溫暖的顏色。

“American taste, Okinawan heart.”

美式的濃郁，包著沖繩的溫度，

這句話其實是一種味覺的真心話。

日本沖繩｜Blue Seal

第一次走進 Blue Seal，你可能會被冰櫃裡的顏色嚇到。

紫的、白的、藍的、黃的，每一種都亮得像陽光照過的海水。

沖繩的味道，大概就是從這裡開始的。

紅芋（Beni-imo） 是最經典的紫色，

那是土地的香，溫柔、綿密而安定。

鹽味香草（Salt Vanilla） 帶著宮城島海鹽的細緻鹹味，

像海風親過你的臉。

日本沖繩｜Blue Seal

紅芋 × 海鹽旋轉 是旅行者最愛的組合，

像是沖繩的兩種靈魂在舌尖旋轉。

黑糖的甜深沉卻不膩，是太陽曬過的味道，

而沖繩牛奶 的濃純，就是一句簡單的幸福。

每一球都像一個島嶼故事，

吃著吃著，你會覺得自己的心也悄悄被治癒了。

日本沖繩｜Blue Seal

在那霸市國際通的上午時光，我一天吃了兩次

那天我們逛到那霸市第一牧志公設市場附近，同行的朋友說：

「這間 Blue Seal 很有名，你一定要吃。」

於是我立刻筆記下來，等隊伍解散後，趕緊去排隊，

像個小孩一樣期待第一口。

那天我點的是鹽味牛奶跟紅薯霜淇淋，

第一口下去，我就知道自己完了，

這份甜味有讓人上癮的魔力。

日本沖繩｜Blue Seal

更巧的是，吃完午餐後，在地朋友說帶我們去吃好吃的冰淇淋來收胃，

我心想，不會剛好是Blue Seal ；

嗯，還真的是，所以我們又相約去了市役所對面的Blue Seal再吃一次。

就這樣，短短幾個小時裡，

我吃了兩隻Blue Seal冰淇淋。

日本沖繩｜Blue Seal

但一點都不覺得多，

甚至還覺得：「欸？是不是還可以再吃第三球？」

原來旅行裡的美味，

常常不是肚子能不能再裝下，

而是心能不能再多喜歡一次。

日本沖繩｜Blue Seal

沖繩的藍天，是最好的佐料

Blue Seal 在沖繩特別好吃，有個很不科學的理由，

應該是因為這裡有太陽、有藍天、有海風、有棕櫚樹。

旅人坐在路邊吃冰，旁邊是笑聲、腳步聲、英文和日語交錯的對話，

還有海島午後特有的輕鬆氛圍。

也許不是冰淇淋改變了什麼，

而是旅行中的我們，比平常更容易感到快樂。

日本沖繩｜Blue Seal

每間分店都有小小的靈魂

國際通的店總是熱鬧，

門口擠著拍照的旅人，

每個人的表情都像剛打開度假模式。

北谷美國村的分店更像電影場景，

海風一吹，人就直接放鬆了。

吃完冰沿著海邊走一段路，

夕陽會安靜地在你眼前掉下去。

日本沖繩｜Blue Seal

而豐崎店寬敞又舒適，

是自駕旅人最喜歡的休息點，

像一個甜甜的小補給站。

日本沖繩｜Blue Seal

甜味之外，我最喜歡的是那份「沖繩式的慢」

Blue Seal 不只是冰淇淋。

它是一種旅行節奏。

是一種會在你快要忘記放慢腳步時提醒你：

「慢慢吃，慢慢走，慢慢看。旅行不是要趕路。」

哪怕只是坐在路邊的小椅子上，

拿著一球快融化的冰淇淋，

那個瞬間往往是旅程裡最幸福的小片段。

日本沖繩｜Blue Seal

Blue Seal，是沖繩旅途中最柔軟的標點符號

你或許會忘記住過的旅館、去過的咖啡館、拍過的照片，

但 Blue Seal 的味道很難忘。

它甜得很溫柔，

像島嶼那樣一點一點地靠近你。

日本沖繩｜Blue Seal

下次再來沖繩時，不妨再吃一球，

讓冰淇淋提醒你：

你正在旅行，你正在感受，你正在變得輕盈。

在沖繩，甜味也可以是一種風景。

而那風景就靜靜地裝在 Blue Seal 的紙杯裡。

沖繩Blue Seal

https://www.blueseal.co.jp/cn/

店家位置查詢：https://map.blueseal.co.jp/

文章來源：快樂雲愛旅行