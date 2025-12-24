沖繩新選！日本越洋航空2月起天天飛 朝聖鯨鯊彩繪機

日本航空（JAL）集團旗下、以沖繩為主要基地的日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA），將於2026年2月3日正式開設「台北－沖繩」航線！這條航線對JTA而言意義重大，是期待已久的首條國際定期航線，每日來回各1班次，機票已於2025年12月3日開始販售。

▲日本越洋航空「台北－沖繩」航線將於明年２月開航。（圖／資料照）

根據已公布的航班時刻表，開航至冬季班表最後一天的3月28日為止，去程的NU301班機於早上8點自沖繩出發，上午8時45分抵達台北；回程NU302班機則於上午10時自台北出發，下午12時30分抵達沖繩，僅限週一，台北出發航班延後10分鐘起飛。航線採用波音737-800機型執飛，艙等規劃為豪華經濟艙與經濟艙共兩種。

廣告 廣告

▲日本越洋航空「台北－沖繩」航線特設網頁。（圖／翻攝自日本越洋航空官網）

日本越洋航空的總部設於沖繩縣那霸市，以沖繩那霸機場為主要樞紐，主要營運沖繩縣內離島航線，以及往返日本主要城市的國內航線。過去，日本越洋航空曾與台灣旅行社合作，營運「台北－沖繩」及「台北－石垣島」的直飛包機航班，但此次「台北－沖繩」航線為首度開航的國際定期航班，相較於東京或大阪等其他日本城市，台北至沖繩的飛行時間更短，於是期望藉由交通便利的優勢，吸引更多台灣旅客赴日旅遊。

日本越洋航空最具代表性的，莫過於「鯨鯊彩繪機」，是與沖繩美麗海水族館合作規劃，以「鯨鯊」為主題的原創彩繪機，分別有藍色海洋款與粉紅櫻花鯨鯊款。此外，最近該公司也宣布，預計2026年3月底前，將以翡翠綠為主色調的第三架鯨鯊機也投入營運。據說日本越洋航空正在研議航班配置中，或許未來有機會搭乘最有沖繩風情的可愛鯨鯊彩繪機。 查看原文