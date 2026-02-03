沖繩旅遊更方便！日本越洋航空「台北－那霸」首航 每日一班

日本航空旗下子公司日本越洋航空（Japan Transocean Air）3日正式開航沖繩—桃園國際定期航線，成為該公司首條國際定期航班，瞄準農曆春節旅遊需求，每日提供一班來回服務，讓台灣旅客前往沖繩更加便利。首航班機特別安排全新塗裝的「綠色鯨鯊」彩繪機亮相，在抵達桃園國際機場時，機場公司特別安排水門禮迎接，為新航線揭開序幕。（陳麒全攝）

日本航空旗下子公司日本越洋航空（Japan Transocean Air）3日正式開航沖繩—桃園國際定期航線，成為該公司首條國際定期航班，瞄準農曆春節旅遊需求，每日提供一班來回服務，讓台灣旅客前往沖繩更加便利。首航班機抵達桃園國際機場時，機場公司特別安排水門禮迎接，為新航線揭開序幕。

日本台灣交流協會代表片山和之出席首航典禮時指出，去年台灣赴日旅客高達676萬人次，連續兩年刷新歷史新高，顯示台日交流持續升溫。其中，沖繩因地理位置接近台灣，加上豐富的自然景觀、獨特文化與歷史風貌，成為繼東京、北海道、大阪之後，深受台灣旅客喜愛的旅遊目的地。

首航班機特別安排全新塗裝的「綠色鯨鯊」彩繪機亮相，在抵達桃園國際機場時，機場公司特別安排水門禮迎接，為新航線揭開序幕。（陳麒全攝）

日本越洋航空公司董事喜納健（右四）、日本台灣交流協會代表片山和之（左四）、觀光署長陳玉秀（右三）、桃機公司總經理范孝倫（右二）、桃園國際機場航空公司機務聯合會主席阮明宗（右一）等人，為首航儀式剪綵。 （陳麒全攝）

日本越洋航空公司董事喜納健（右六）、日本台灣交流協會代表片山和之（左六）、觀光署長陳玉秀（右五）、桃機公司總經理范孝倫（右四）、桃園國際機場航空公司機務聯合會主席阮明宗（右三）等人，為首航儀式剪綵。 （陳麒全攝）

在首航候機室裡，旅客拿著背景板打卡拍照。 （陳麒全攝）

在首航儀式中，特別安排日本沖繩傳統舞蹈，為首航暖場。（陳麒全攝）

片山和之指出，日本越洋航空長期深耕沖繩，不僅肩負交通運輸角色，機上服務更融入沖繩特有的待客文化，致力推動當地觀光發展。此次首度選擇台北作為國際定期航線城市，將進一步提升台灣旅客前往沖繩本島及離島的便利性，也有助擴大沖繩的觀光吸引力。

觀光署長陳玉秀則表示，去年台灣赴日旅遊人次突破670萬，顯示日本始終是台灣民眾最喜愛的海外旅遊目的地之一。沖繩飛行時間約1個半小時，距離近、往返便利，期盼未來能促進台灣與沖繩更頻繁的交流。此次日本越洋航空開啟國際定期航線，將讓台日往來更加密切，也吸引更多國際旅客多次造訪。

日本越洋航空公司董事喜納健表示，目前沖繩—桃園航線由波音737-800客機執飛，首航班機特別安排全新塗裝的「綠色鯨鯊」彩繪機亮相，每日一班往返。未來視市場需求，不排除提升至每日兩班。過去多以包機形式來台，經過完整規畫後，選在農曆年前正式開航，期望搶攻假期旅遊商機。日本越洋航空目前共有14架機隊，包括粉紅、藍色與綠色等彩繪機，未來也將視調度情況，盡量安排台灣旅客喜愛的彩繪機執飛。

