沖繩時報批高市 勿輕言參戰

日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」的發言，引發日媒與政壇高度關注。《沖繩時報》9日刊出社論嚴詞批評，高市以「存亡危機事態」形容台海衝突，形同為日本行使集體自衛權鋪路，恐使日本國安風險升級、外交關係更為脆弱。前首相鳩山由紀夫亦公開質疑，高市政府正在「挑起危機」。

高市上周在眾議院回應質詢表示，若大陸武力攻台，可能演變成「存亡危機事態」。依日本安保法，遭遇存亡危機是行使集體自衛權的條件，代表一旦美軍因台海局勢遭攻擊，日本自衛隊可武力介入對大陸行動。向高市質詢的立憲民主黨前外相岡田克也當場斥責其發言輕率，《沖繩時報》完全認同岡田的主張，警告各界謹慎看待高市「大膽但具煽動性的言論」。

廣告 廣告

《沖繩時報》社論以「首相，不要輕言參戰」為題，強調高市在國會的發言有挑釁意味，可能刺激陸方、反而威脅日本安全。文中質疑，她的言論究竟只是個人主張，或是與各方閣員討論後的結果？高市一方面對陸方談「戰略互惠關係」，翌日又與台灣前行政院副院長林信義會面並高調發布照片，外交操作前後矛盾，恐加劇陸方對高市的不信任。

前首相鳩山也在社群平台批評現任政府試圖製造危機感，以此作為增強軍力的理由，但「台灣問題歸根究柢屬於內政，日本不應介入」。

同時《日經亞洲》指出，美國近期以打擊販毒為由，將大量海軍投注堪稱「後院」的加勒比海，引發日韓兩國懷疑，若美方積極對抗委內瑞拉，亞洲安全是否遭壓縮？報導指出，目前美國海軍超過10％集中加勒比海，同時大陸海軍艦艇數量已超越美國，美國內部甚至出現是否值得保衛台灣的聲音。

智庫美國企業研究所資深研究員庫伯指出，華府正同時推進「畫分勢力範圍」、「優先應對大陸挑戰」、「將軍事力量縮回美洲」3路線，方向難以整合，恐削弱美國全球軍力。他警告，軍事平衡向大陸傾斜，讓美國保衛台灣的成本逐漸升高，可能重新評估對台安全承諾。