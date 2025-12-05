沖繩最美離島冬季爆紅！宮古島直飛航線開通 成暖冬旅遊新熱點

有著「沖繩最美離島」之稱的宮古島，預計明年2月開通台灣直飛的定期航班，有望成為冬季旅遊新熱點。（星宇航空）

這個冬天去哪玩？在「暖冬」和「想放慢步調」的旅遊趨勢下，景色乾淨、節奏悠閒的海島越來越受到民眾青睞。其中最受討論的，就是以翡翠海色和白沙灘聞名的沖繩宮古島。隨著台灣直飛宮古島的定期航班預計明年2月開通，不用再轉機、行程更順暢，也讓這座離島迅速成為冬季最夯的度假新選擇。

直飛航線將上線 宮古島躍升冬季旅遊新寵

因應冬季旅遊需求，星宇航空自明年2月12日起正式開航台北／台中至宮古島定期航班，是台灣首家、也是唯一提供直飛服務的航空公司，使前往宮古島旅遊更輕鬆便利，也成為民眾規劃離島假期的重要新選擇。航空公司也在12月推出限時優惠，票價可望落在7千元上下，讓民眾能以更親近的價格安排一趟海島行程。旅遊業者指出，隨著交通便利度提升，宮古島有望迅速躍升短程旅遊的熱門景點。

宮古神社坐落在綠意與海風之間，是旅客走進宮古島文化、感受島上魅力的絕佳第一站。（星宇航空）

位於沖繩本島西南方的宮古島，以層次分明的藍綠海色、綿延白沙與原始自然景觀聞名，被不少國際旅人評為日本最迷人的離島之一。直飛航班開通後，台灣民眾能節省轉機時間，更輕鬆安排3～4天就能成行的療癒小旅行。

從三面環海、視野開闊的東平安名崎，到跨越漸層海色的來間大橋，皆展現宮古島以海景著稱的迷人風光，也是民眾規劃輕旅行時最不容錯過的景點。（星宇航空）

宮古島不只有壯闊海景，街角的「守護軍」人偶、能遇見海龜的清澈海域、面海度假村與道地島料理，能多角度感受這座島嶼的魅力。（星宇航空）

15～20°C最剛好 暖冬限定讓海景更療癒

宮古島的冬季氣候相當宜人，白天約15～20°C，海水溫度仍維持在23°C左右，是日本少數冬天依然能欣賞蔚藍海景的地方。少了酷熱與觀光旺季人潮，冬天的宮古島呈現更安靜、舒服的一面，也成為許多旅客追求「慢旅行」時的首選。

全長3,540公尺的伊良部大橋連接宮古島與伊良部島，是日本最長的通行橋樑，放眼望去的宮古藍海景被譽為東洋頂尖，幸運時還能看到海龜悠游其下。（星宇航空）

旅客可漫步伊良部大橋欣賞海天一線，前往17END近距離感受飛機起降，或沿著海岸散步拍照、在海景咖啡廳感受冬日陽光。島上的觀光開發適度，住宿、餐飲和租車選擇都很完善，從宮古牛、島料理到各式臨海咖啡廳都深受旅客喜愛，旅費規劃也更具彈性。

在17END近距離欣賞飛機起降、沿海岸散步拍照或坐在海景咖啡廳享受冬日陽光，都是宮古島特有的慢旅行方式。（星宇航空）

對想在寒假或農曆春節避開人潮，享受自然步調的民眾來說，宮古島以舒適暖冬與高品質海島氛圍，正悄悄成為今年冬季最值得關注的短程旅遊新亮點。

