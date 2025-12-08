沖繩最美離島！宮古島躍升過年旅遊新寵
春節旅遊，您規劃好了嗎？有「東亞馬爾地夫」之稱的日本宮古島，近年成為旅人心中的夢幻海島，因為溫暖氣候，和迷人的「宮古藍」海色，成為旅遊熱門目的地。看準旅客需求，航空業者還宣布，將新增台中直飛宮古島航線。
純白沙灘、漸層海色，一望無際的「宮古藍」美景，吸引旅人慕名而來。這裡是日本沖繩的離島「宮古島」，即使進入冬季，依舊維持溫暖氣候，成為不少民眾，春節出遊的高CP值選擇。
日本旅遊創作者馬摩：「宮古島冬天是日本的淡季，那這時候人潮少，然後住宿價格降下來之外，如果去預約例如說像浮潛行程，它體驗很好，可能就會是它浮潛一對一，(如果到)與那霸前濱海灘的話，它可以一起安排宮古島東急飯店，然後這個地方，它是長一公里的海岸線，然後沙子非常潔白細軟，然後也有非常好的觀星品質。」
避免熱門景點人潮、價格相對親民，讓宮古島人氣持續攀升。航空業者也看準需求，宣布將航線改為定期航班。
航空公司客運處協理賴信如：「我們今年開航宮古島以來，獲得旅客很正面的回應，那除了台北-宮古島以外，我們也把台北-宮古島改成定期航班，也增開了台中-宮古島的部分，希望可以服務更多的旅客。」
從精緻料理到海景咖啡廳，旅程不需要排滿景點，更像一場「慢步調」的生活體驗，讓旅行回歸到「放鬆」本質。
