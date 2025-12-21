沖繩最高規飯店晚餐開箱！在海麗客蘭尼KINGDOM牛排館，那塊丁骨牛排真的絕了，配上夕陽調酒超Chill～
在沖繩，有些夜晚不需要排滿行程。
只要節奏對了，
一杯調酒、一頓牛排、一道甜點，
就足以讓旅程的幸福感慢慢堆疊。
這一晚，在 海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa），
我們就是這樣，把時間交出去的。
晚餐前的儀式感｜夕陽餘暉下的酒吧時光
先喝一杯，讓白天慢慢退場
吃晚餐前，我們沒有急著進餐廳。
趁著夕陽尚未完全退場，
先走進酒吧，替夜晚暖身。
吧台前，一字排開的調酒在昏黃燈光下顯得格外迷人。
鳳梨造型的酒杯、杯緣點綴的小花，都在提醒；現在，是屬於度假的時間；
我們點了幾杯調酒，有果香、有酸度，也有成熟的酒感。
坐在吧台前，看著窗外的天色，從藍慢慢轉深，冰塊在杯中輕輕碰撞，
白天的沖繩藍，就這樣被過渡成夜晚的溫柔。
夜色正好｜走進 KINGDOM 牛排餐酒館
為「好好吃一頓晚餐」而存在的空間
夜色剛剛好，我們走進 KINGDOM 牛排餐酒館。
空間低調、燈光柔和，
讓人一坐下來就自然把聲音放低。
這裡不是喧鬧型餐廳，
而是那種，會讓你想慢慢吃、慢慢聊的地方。
從海味開始｜冰鎮海鮮拼盤
為牛排晚餐鋪好節奏，晚餐從 冰鎮海鮮拼盤 開場。
冰塊上鋪滿新鮮海味：
鮮蝦、生魚片、貝類、海藻，
色彩繽紛得像一座小型海洋；
沖繩的海葡萄意外的好吃，有海水的滋味，但又不諱過於死鹹，
海鮮新鮮乾淨，簡單擠點檸檬，就能吃出最純粹的甜味。
這一道，很適合慢慢吃，也很適合替一頓牛排晚餐鋪好節奏。
主角登場｜KINGDOM 熟成牛排的安靜力量
不靠醬汁取勝的好牛排，接著，是今晚的主角～熟成牛排；
我們點了和牛的牛排跟丁骨牛，感覺都有點美式風格，
牛排上桌時沒有浮誇擺盤，卻在切下第一刀的瞬間，
讓人立刻懂了：這塊肉，狀態非常好。
外層煎得恰到好處，裡頭是漂亮的粉紅色澤，
肉汁被完整鎖住，入口柔嫩卻有存在感。
桌上備有多款沾醬與配料，只需要一點點，
同一塊牛排，就能展現不同的風味層次。
沖繩特色豆腐｜在牛排之間，遇見一口在地溫柔
讓人確認「自己真的在沖繩」的一道菜，這一晚的餐桌上，
除了牛排與海鮮，還出現了一道讓人印象深刻的 沖繩特色豆腐。
豆腐表面微微烙出漂亮的烤痕，切面紮實卻不乾硬，
入口時，能感覺到黃豆本身的自然甜味。
搭配沖繩常見的在地蔬菜，像是苦瓜、南瓜與根莖類，
簡單調味，卻多了一份土地的氣息。
在一桌以牛排為主角的晚餐裡，這道豆腐顯得特別安靜，卻也特別耐吃。
它提醒你，此刻所在的地方，
嗯，這就是「沖繩」。
另外，為不吃牛的朋友所點的豬排，也是意外的美味！
用甜點收胃｜把幸福留到最後
吃得滿足，也要結尾漂亮；
其實吃完牛排已經很滿足了，
但在這樣的夜晚，總會想再多坐一會兒。
於是，我們把最後的篇章，交給甜點。
巧克力甜點
成熟的苦甜在舌尖慢慢展開，不急、不膩，
很適合替味覺收尾。
慕斯蛋糕
口感細緻滑順，搭配微酸果醬，讓甜度恰到好處。
冰淇淋＋馬林糖
冰淇淋裡頭，悄悄藏著 馬林糖（Meringue），
入口即化、輕盈又帶點空氣感的甜，一下子，把我帶離了沖繩。
那是一種很歐式的味道，讓我想起了瑞士的旅程，
阿爾卑斯山腳下的小鎮、咖啡館裡的甜點櫃、午後陽光灑在桌邊的靜靜時光。
原來，一口甜點，
真的可以帶人走那麼遠。
如果說，酒吧調酒，是夜晚的開場；
牛排，是 KINGDOM 的靈魂；
那麼甜點，就是讓整個夜晚變得完整的關鍵。
在海麗客蘭尼沖繩，
從夕陽餘暉的一杯酒，
到 KINGDOM 的牛排，
再用甜點收胃，
這樣的一個夜晚，不張揚，卻非常幸福。
下一篇，再帶大家走進度假村的另一張餐桌。
KINGDOM(官網):沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198-1 ハレクラニ沖縄，電話:+81 98-953-9530，營業時間:17:00-22:00
文章來源：快樂雲愛旅行
其他人也在看
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 62
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 560
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 156
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 13 小時前 ・ 83
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 245
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 41
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 59
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 13 小時前 ・ 20
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 41
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 40
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 1 天前 ・ 19
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 32
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 43
美女教練莎菈確定離隊！打教改用本土教練？中信兄弟新賽季教練團近期出爐
體育中心／綜合報導隨著各隊教練團陸續公布明年陣容，今年奪冠失利的中信兄弟教練團動向也備受關注，目前確定中職首位外籍女教練莎菈，以及有運科背景的教練丹尼爾，兩位外籍打擊教練都將確定新賽季不會續任，球團表示目前傾向以本土和亞洲教練為新任打擊教練考量人選；同時未被列入60人保留名單、戰力外選手是否回簽，最快也將有本週有結果。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 2