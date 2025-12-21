沖繩最高規飯店晚餐開箱！在海麗客蘭尼KINGDOM牛排館，那塊丁骨牛排真的絕了，配上夕陽調酒超Chill～

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（ Halekulani Okinawa ）KINGDOM

在沖繩，有些夜晚不需要排滿行程。

只要節奏對了，

一杯調酒、一頓牛排、一道甜點，

就足以讓旅程的幸福感慢慢堆疊。

這一晚，在 海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa），

我們就是這樣，把時間交出去的。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

晚餐前的儀式感｜夕陽餘暉下的酒吧時光

先喝一杯，讓白天慢慢退場

吃晚餐前，我們沒有急著進餐廳。

趁著夕陽尚未完全退場，

先走進酒吧，替夜晚暖身。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

吧台前，一字排開的調酒在昏黃燈光下顯得格外迷人。

鳳梨造型的酒杯、杯緣點綴的小花，都在提醒；現在，是屬於度假的時間；

我們點了幾杯調酒，有果香、有酸度，也有成熟的酒感。

坐在吧台前，看著窗外的天色，從藍慢慢轉深，冰塊在杯中輕輕碰撞，

白天的沖繩藍，就這樣被過渡成夜晚的溫柔。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

夜色正好｜走進 KINGDOM 牛排餐酒館

為「好好吃一頓晚餐」而存在的空間

夜色剛剛好，我們走進 KINGDOM 牛排餐酒館。

空間低調、燈光柔和，

讓人一坐下來就自然把聲音放低。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

這裡不是喧鬧型餐廳，

而是那種，會讓你想慢慢吃、慢慢聊的地方。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

從海味開始｜冰鎮海鮮拼盤

為牛排晚餐鋪好節奏，晚餐從 冰鎮海鮮拼盤 開場。

冰塊上鋪滿新鮮海味：

鮮蝦、生魚片、貝類、海藻，

色彩繽紛得像一座小型海洋；

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

沖繩的海葡萄意外的好吃，有海水的滋味，但又不諱過於死鹹，

海鮮新鮮乾淨，簡單擠點檸檬，就能吃出最純粹的甜味。

這一道，很適合慢慢吃，也很適合替一頓牛排晚餐鋪好節奏。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

主角登場｜KINGDOM 熟成牛排的安靜力量

不靠醬汁取勝的好牛排，接著，是今晚的主角～熟成牛排；

我們點了和牛的牛排跟丁骨牛，感覺都有點美式風格，

牛排上桌時沒有浮誇擺盤，卻在切下第一刀的瞬間，

讓人立刻懂了：這塊肉，狀態非常好。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

外層煎得恰到好處，裡頭是漂亮的粉紅色澤，

肉汁被完整鎖住，入口柔嫩卻有存在感。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

桌上備有多款沾醬與配料，只需要一點點，

同一塊牛排，就能展現不同的風味層次。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

沖繩特色豆腐｜在牛排之間，遇見一口在地溫柔

讓人確認「自己真的在沖繩」的一道菜，這一晚的餐桌上，

除了牛排與海鮮，還出現了一道讓人印象深刻的 沖繩特色豆腐。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

豆腐表面微微烙出漂亮的烤痕，切面紮實卻不乾硬，

入口時，能感覺到黃豆本身的自然甜味。

搭配沖繩常見的在地蔬菜，像是苦瓜、南瓜與根莖類，

簡單調味，卻多了一份土地的氣息。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

在一桌以牛排為主角的晚餐裡，這道豆腐顯得特別安靜，卻也特別耐吃。

它提醒你，此刻所在的地方，

嗯，這就是「沖繩」。

另外，為不吃牛的朋友所點的豬排，也是意外的美味！

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

用甜點收胃｜把幸福留到最後

吃得滿足，也要結尾漂亮；

其實吃完牛排已經很滿足了，

但在這樣的夜晚，總會想再多坐一會兒。

於是，我們把最後的篇章，交給甜點。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

巧克力甜點

成熟的苦甜在舌尖慢慢展開，不急、不膩，

很適合替味覺收尾。

慕斯蛋糕

口感細緻滑順，搭配微酸果醬，讓甜度恰到好處。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

冰淇淋＋馬林糖

冰淇淋裡頭，悄悄藏著 馬林糖（Meringue），

入口即化、輕盈又帶點空氣感的甜，一下子，把我帶離了沖繩。

那是一種很歐式的味道，讓我想起了瑞士的旅程，

阿爾卑斯山腳下的小鎮、咖啡館裡的甜點櫃、午後陽光灑在桌邊的靜靜時光。

原來，一口甜點，

真的可以帶人走那麼遠。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

如果說，酒吧調酒，是夜晚的開場；

牛排，是 KINGDOM 的靈魂；

那麼甜點，就是讓整個夜晚變得完整的關鍵。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

在海麗客蘭尼沖繩，

從夕陽餘暉的一杯酒，

到 KINGDOM 的牛排，

再用甜點收胃，

這樣的一個夜晚，不張揚，卻非常幸福。

下一篇，再帶大家走進度假村的另一張餐桌。

日本沖繩｜海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）KINGDOM

KINGDOM(官網):沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198-1 ハレクラニ沖縄，電話:+81 98-953-9530，營業時間:17:00-22:00

文章來源：快樂雲愛旅行