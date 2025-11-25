沖繩本島多地停水危機 釀道路坍塌.瓶裝水被搶光

沖繩本島北部因為供水管線破裂，24號大停水，影響多達37萬用戶，超市貨架上的瓶裝水被搶購一空，這起突發事件還造成道路坍塌，部分路段全面封閉。

這處破裂的水管位在沖繩本島北部大宜味村，是負責從水庫輸送到淨水場的導水管，由於管線老化，24號凌晨破裂，造成大面積漏水、17個市町村全天停水，最快要到25號之後才能恢復供水。

不過，這次的停水危機連那霸機場都直接受影響，餐飲店25號全面停業，廁所使用雖然不受限制，但還是呼籲旅客節約用水，販售名產的商店正常營業，但會停止販售需要用水的商品，例如霜淇淋。

當地超市貨架上的瓶裝水都被搶購一空，多所學校週二暫停供應午餐，提早放學，公共澡堂暫停營業，單軌電車部分車站的廁所也暫時關閉。

這起突發事件還造成道路坍塌，部分路段全面封閉，影響交通與送水作業，各行各業都要展開停水大作戰。

