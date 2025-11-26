沖繩沒大陸客「背鍋了」 她去玩9天崩潰：台人素質太丟臉

一名女子剛結束9天沖繩旅遊，在網路上分享，當地幾乎看不到大陸遊客，但卻遇到不少行為失當的台灣旅客，例如在店內或街上大聲喧嘩，甚至有女遊客放任孩子在百貨商場騎滑板車，讓她直呼「現在沒有大陸人幫忙背鍋了，不要丟臉丟到國外去」，貼文也引發網友熱議台灣人在海外的素質問題。

原PO近日於Threads發文指出，過去許多人批評大陸遊客的行為脫序，但最近她到日本沖繩玩9天，反而碰到許多素質不佳的台灣人，有人在店內或大街上大聲喧嘩，更有女遊客放任孩子在百貨商場溜滑板車等，直呼「現在沒有大陸人幫忙背鍋了，那些沒品的人自己注意點，不要丟臉丟到國外去」，強調到國外旅遊應該要自律，別因個人行為，讓台灣人在國外留下不好的印象。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發熱烈討論，一票台灣網友紛紛表示認同，直言台灣人素質真的沒有比較好，出國也反映了台灣人的日常行為，另也有人分享經驗，指在日本、韓國旅遊時，遇到最吵、最失禮的遊客通常是台灣人，包括插隊、在禁止吸菸區吸菸、或在餐廳隨意占位。

網友紛紛留言，「不能同意更多了，台灣人素質真的沒有比較好」、「之前只是有大陸人幫忙背鍋，台灣人什麼時候才知道自己也很沒素質？」、「台灣搭公車、捷運、火車和高鐵也都可以看到很驚人的景象」、「幾個月前去沖繩，最搞事的還真的都是台灣人，講話有夠大聲，搭車也插隊」、「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人」。

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

衝擊千家醫美診所 學會盼暫緩

安眠藥成癮 將推升失智風險

陳淑芳年齡無限制要演一輩子